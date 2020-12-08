حسام حسني: 85% من مصابي كورونا في الموجة الثانية حالتهم "بسيطة"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لا يوجد مرض معين يصيب الإنسان، يجعله عرضة أكثر للإصابة بفيروس كورونا، التي من ضمنها فيروس بي، لكن إذا أصيب مريض فيروس بي بكورونا، لا يستحب تناوله بعض الأدوية، وعلى حسب وظائف الكبد الخاصة به.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، تقديم سهير جودة ومنى عبدالغني، أنه لا يمكن ثبوت إصابة شخص بكورونا، إلا بعد ظهور عليه أعراض أو إيجابية مسحته، مؤكدا أن الموجة الثانية تشابه الموجة الأولى، وهي أن 85% من الحالات بسيطة، لكن لابد من الحذر، نظرا لأنه يوجد 10% من الحالات البسيطة تتحول في اليوم الخامس أو الثامن وتزيد حدة الأعراض.

وأشار إلى أنه ليس معنى تكون الحالات بسيطة عدم علاجها بشكل صحيح، إذ لابد أن يعالج بشكل صحيح والتوجه للمكان الصحيح والمتخصص، مؤكدا أنه لا يوجد عرض واحد يستطيع أن يفرق بين كورونا والإنفلونزا، وحزمة التحاليل والفحوصات هامة للغاية للفرق بينهما، وإذا نقصت كرات الدم البيضاء أو تغيرات في الأشعة فيكون اشتباه بشكل أكبر لكورونا فيستلزم إجراء مسحة.