5 معلومات عن المخرج إسلام العزازي الذي يواجه حملات مقاطعة لفيلم "عنها"

يعرض حاليا الفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي يشارك ضمن المسابقة الدولية من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وقد واجه مخرج الفيلم إسلام العزازي خلال الساعات الماضية عددا من الإتهامات غير المؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرش.

الأمر الذي جعل مهرجان القاهرة السينمائي يصدر بيانا يؤكد من خلاله احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش، موضحا أنه على مدار الساعات الماضية، تابع باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.

وتستعرض "الوطن" خلال هذا التقرير 5 معلومات عن المخرج إسلام العزازي والذي يشارك بفيلمه "عنها" ضمن المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي.

- خريج المعهد العالي للسينما وقدم أول أفلامه الإخراجية عام 1993

- قدم فيلمه القصير "نهار وليل" عام 2006 والذي شارك في بطولته هند صبري وباسم سمرة

- فاز عام 2018 بجائزة ساويرس لأفضل سيناريو لكبار الكتاب عن سيناريو فيلم "عنها"، وذلك في ختام الدورة الثالثة عشرة لجائزة ساويرس الثقافية، قدمتها السيناريست مريم نعوم.

- يعد فيلم "عنها" والذي يشارك في دورة هذا العام بمهرجان القاهرة هو تجربته الروائية الأولى.

- شارك بالتمثيل في النسخة المصرية من مسلسل الكارتون "ليلو وستيتش" والذي عرض عام 2003.

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي عرض سجادة حمراء "ريد كاربت" لفيلم "عنها" ويتم عرض الفيلم مساء اليوم في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثان للفيلم في التاسعة والنصف من مساء اليوم بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول درية وهي سيدة عشرينية تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه، في قاهرة ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، تدخل درية في حالة من الوجد، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.