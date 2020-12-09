8 شروط للمشاركة في مهرجان الشباب والرياضة "طلانت بالعربي"

وضعت وزارة الشباب والرياضة قواعد وشروطا صارمة للمشاركة في مهرجان اكتشاف الموهوبين من طلائع الدول العربية، المعروف باسم "TALENT بالعربي" الذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية، بهدف اكتشاف العديد من المواهب لطلائع الدول العربية، حيث يتاح التقدم للاشتراك في المسابقة حتى مطلع يناير المقبل.

السماح باشتراك ذوي الهمم في مجالات المسابقة

ومن أهم الشروط التي وضعتها الوزارة من اجل المشاركة في المهرجان ما يلي :

1-المشاركون النشء للمرحلة العمرية من 13 حتى

2- يسمح باشتراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة في كل المجالات.

3- يتم تسجيل المشاركين وملء البيانات المطلوبة بالموقع الخاص بالمهرجان.

4- الالتزام التام بكافة الشروط والأطر الفنية لكل مجال من مجالات المهرجان.

5- الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع الأعمال على الموقع.

6- يحظر أن يكون العمل المقدم قد فاز في أي مسابقة أخرى.

7- في حالة مخالفة أي شروط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعاد المخالف من المهرجان.

8- يحق لأعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى، للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من المشاركين.

8- لا يحق للمتسابق المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق .

8 مجالات للتسابق أبرزها الشعر والغناء والإنشاد الديني

مجالات التسابق :

1- الشعر

2-الإنشاد الديني

3-المبادرات المجتمعية

4-الغناء الفردي

5-الموسيقي الفردي

6-الابتكارات العلمية

7-الفنون التشكيلية

8-الخط العربي

وكانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي قد أعلنت عن تفاصيل مهرجان "TALENT بالعربي" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بهدف اكتشاف العديد من المواهب لطلائع الدول العربية، تعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعاً وعطاءً في مجالات (العربي)، ذلك حتى نهاية يناير 2021.

وللاطلاع على مجالات المهرجان من خلال الإنفوجراف أسفل رابط موقع التسجيل.

https://www.emys.gov.eg/moy/arabic-talent/

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد اطلقت مسابقة لأفضل 10 حملات إعلامية عن النزاهة ومكافحة الفساد بالمحافظات.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج القومي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة، في ضوء رؤية القيادة السياسية، للوصول للإصلاحات اللازمة، لتفعيل التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة، ومبدأ الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد، ومن أجل دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق استراتيجية 2030 ومن خلال دور وزارة الشباب لتنمية الوعي الشبابي والمجتمعي بقضايا الفساد وتنشئة جيل قادر على مواجهة ومحاربة كل أنواع الفساد بكل مستوياته والعمل على تأكيد الجوانب الإيجابية داخل المجتمع.