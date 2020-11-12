وزير الشباب: الرياضة قد تكون وسيلة لهدم المجتمع بسبب التعصب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة قد تصبح من أخطر وسائل هدم المجتمع بسبب التعصب، موضحًا أن المائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى للإعلام الخاصة بمبادرة "لا للتعصب" مهمة، لكن الأهم استمراريتها، وأن يكون هناك ضوابط لتنظيمها بالتنسيق مع الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.

وأضاف: "مررت بأحداث لو سكتّ عليها كنا سنجد الجماهير تقف ضد بعضها في الشارع.. فما اتفقنا عليه هو اجتهاد وقتي، لكن الأهم أن نضعه في قالب الاستمرارية حتى ننقله من كونه شعار إلى أأرض الواقع، ونضعه في آلية تنفيذ بحيث توضع في شكل قانون أو ضوابط".

وتابع بأن منهجية عملهم هو المنهج العملي، وبالتالي لا بد أن نبدأ من هنا ونشكل لجانًا تنظم ذلك، وإذا لم يأخذ الموضوع شكله العملي فلن يكون له تأثير، مؤكدًا أن الرياضة من أخطر الوسائل الممكنة لهدم المجتمع، لأنه أسرع وسيلة للتأثير من خلال المباريات الهامة التي تأخذ تحضيرًا مكثفًا قبلها بوقت طويل.

ودعا الوزير لتنظيم ندوات بالأندية المختلفة، وألا يكون هذا الجهد مرتبطًا بمباراة الأهلي والزمالك فقط، بل يكون بداية حقيقية نبني عليها في المستقبل.

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور والمدعوين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.