ازاي تختار باقات النت المنزلية المناسبة ليك لو هتشتغل من البيت؟

مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتخوفات الخاصة بالموجة الثانية من الفريوس، اتجهت الحكومة المصرية إلى دراسة تخفيض العمالة في المؤسسات المختلفة في الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومثلما حدث في الموجة الأولى، تتجه الكثير من المؤسسات إلى أن يقوم العاملين بالعمل من المنزل، ما يجعلهم بحاجة إلى باقة نت تناسب احتياجات العمل.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات عددا من الباقات للمستخدمين، بحيث يتم الاشتراك في الباقة الأنسب لهم، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، باقات الإنترنت التي تقدمها الشركة، كالتالي:

باقات WE Space

باقات سوبر

- باقة سوبر 140 جيجابايت: يصل سعر باقة سوبر 140 جيجا بايت إلى 120 جنيها شهريا.

- باقة سوبر 250 جيجابايت: يصل سعر باقة سوبر 250 جيجابايت إلى 210 جنيهات شهريا.

- باقة سوبر 600 جيجابايت: يصل سعر باقة سوبر 600 جيجابايت إلى 500 جنيه شهريا.

باقات ميجا

- باقة ميجا 140 جيجابايت: يصل سعر باقة ميجا 140 جيجا بايت إلى 220 جنيها.

- باقة ميجا 250 جيجابايت: يصل سعر باقة ميجا 250 جيجابايت إلى 310 جنيهات.

باقات الترا

- باقة الترا 140 جيجابايت: يصل سعر باقة الترا 140 جيجابايت إلى 320 جنيها.

- باقة الترا 250 جيجابايت: يصل سعر باقة الترا 250 جيجابايت إلى 410 جنيهات.

- باقة الترا 600 جيجابايت: يصل سعر باقة الترا 600 جيجابايت إلى 700 جنيه شهريا.

باقة ماكس

باقة ماكس 1 تيرابايت: يصل سعر باقة ماكس 1 تيرا بايت إلى 1000 جنيه شهريا.

باقات جهاز الراوتر WE AIR 4G

- باقة 250.000 ميجا بايتس "أكبر باقة في مصر": تقدم الشركة المصرية للاتصالات أكبر باقة إنترنت في مصر، والتي توفر 250.000 ميجابايت، بسعر 650 جنيها شهريا، بسرعة تصل إلى تصل لـ150 ميجابت/ثانية.

- باقة 40.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 40,000 ميجا بايت، بسعر 150 جنيها شهريا.

- باقة 90.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 90.000 ميجابايتس، بسعر 250 جنيها شهريا.

- باقة 150.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 150.000 ميجابايتس، بسعر 400 جنيه شهريا.

باقات Level Up

باقة PS - باقة البلايستيشن

- باقة PS - باقة البلايستيشن 150 جيجابابت: يصل سعر باقة PS - باقة البلايستيشن 150 جيجابايت إلى 75 جنيها شهريا.

- باقة PS - باقة البلايستيشن 300 جيجابايت: يصل سعر باقة PS - باقة البلايستيشن 300 جيجابايت إلى 150 جنيها.

باقة GAME ON

- باقة GAME ON 40 جيجابايت: يصل سعر باقة GAME ON 40 جيجابايت إلى 30 جنيها شهريا.