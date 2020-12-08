بورسعيد تكرم "العربي" على مجهوداته الوطنية اقتصاديا واجتماعيا

كرّمت محافظة بورسعيد، اليوم، المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على مجهوداته بالصعيد التجاري والصناعي والاستثماري والمجتمعي.

جاء ذلك خلال زيارته لعدة جهات بالمحافظة، منها المنطقة الصناعية والغرفة التجارية، لبحث سبل دعم التجارة والصناعة والاستثمار.

وسلّم اللواء عادل الغضبان، درع تكريم المحافظة للمهندس إبراهيم العربي ونال نفس التكريم من المنطقة الصناعية وأيضًا مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن محافظة بورسعيد من المحافظات المتميزة التي بها استثمارات مهمة في مختلف المجالات، والتي تستحق الدعم والمساندة من أجل التطور والتنمية لزيادة الاستثمارات.

وأضاف "العربي"، أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة في التعاون بين الاتحاد ومحافظة بورسعيد، لمناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بالتجارة والصناعة والاستثمار وهو ما سيتم ما كافة محافظات مصر المختلفة.