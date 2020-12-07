"الغرف التجارية": توقعات بانتعاش الأسواق بسبب مبيعات أعياد الميلاد

توقع تجار بالغرف التجارية نشاطًا في مبيعات تجارة التجزئة خلال الفترة المقبلة بنسبة تتجاوز 5% بسبب أعياد الكريسماس، وذلك بعد فترة من الارتباك والركود الحاد في نسبة المبيعات وانخفاض متوسط الإنفاق.

وأكدوا أنه بالرغم من أن أعياد الكريسماس من المواسم الصغيرة، إلا أنها تسهم في تنشيط حركة المبيعات، حيث يتزايد الطلب بشكل كبير على اللحوم والمواد الغذائية ومنتجات الألبان، والتي تعد الأولى من حيث النمو في المبيعات.

وقال مسؤول بأحد المتاجر الشهيرة لـ"الوطن"، إن المحلات تبدأ من خلال منافذ البيع طرح عروض خاصة خلال فترة الكريسماس تشمل تخفيضات تتراوح بين 10 و20٪ على بعض السلع، وتتضمن تخفيضات أكبر من الفترة الماضية، لتنشيط المبيعات، وتشجيع العملاء على شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة، في ظل انخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية، وتدني القدرة الشرائية لبعض الأفراد.

ومن جانبه، أكد خالد فتح الله رئيس أحد المحال الشهيرة، أن هناك حرص لدى معظم المحال على إجراء تخفيضات في الأسعار حتى تتمكن من بيع أكبر كمية من السلع قبل اعياد الميلاد، حيث وصلت الخصومات إلى أكثر من 20%.

وقال إن حركة البيع والشراء تبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الزبائن يفضلون شراء اللحوم الأسماك المدخنة والرومي لتعويض فترة الصيام للمسيحين.

وأبدى "فتح الله" تفاؤله بأن تُنشط أعياد الكريسماس مبيعات تجارة التجزئة بشكل كبير لتعويض فترة الركود.

كما توقع أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع معدلات الطلب على الأسماك خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، بجانب ارتفاع أسعار الجمبري، والإستاكوزا، و"سيمون فيميه" نتيجة لزيادة الطلب.

وقال إن أسعار الأسماك شهدت زيادة نسبية خلال الفترة الماضية، حيث سجل البلطي الكبير 37 جنيهًا بارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والبلطي الوسط 29 جنيهًا بارتفاع 16%، ويباع البوري بـ 58 جنيهًا، والمرجان المجمد يباع بـ35 جنيهًا، والجمبري قشر وسط مجمد بـ 155جنيها بتراجع 6.1%، والفليه قشر بياض يباع بـ 160 جنيها بتاجع 11.1%، فيما سجّلت اسعار اللحوم البلدى والمستورد استقرارًا سعريًا ووفرة فى المعروض.

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن هناك وفرة في المستورد بسبب تراجع السياحة التي تراجعت بشكل كبير، وشدد على أن اللحوم المستوردة تخضع لإشراف جهات رقابية متعددة، منها وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأمر الذى يضمن خلو جميع الحيوانات المستوردة من أي أمراض وبائية، وهناك ارتفاع فى معدلات الاستيراد لإحداث توازن فى الأسعار فى ظل تراجع انتاج اللحوم فى مصر.

وأضاف أن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تشهد استقرارًا في الأسعار في الوقت الحالي، حيث سجل لحم الكندوز البلدي 135 جنيهًا، واللحم الجاموسي الطازج 105جنيهًا، ولحم الضأن 140جنيهًا، ولحم الجملي 125جنيهًا، وسجل اللحم البرازيلي 75 جنيهًا، والسوداني 100جنيهًا.