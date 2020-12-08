محافظ الفيوم يتفقد أعمال التشغيل التجريبي لترعة قوتة (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، التشغيل التجريبي لترعة قوتة بنطاق مركز يوسف الصديق بعد الانتهاء من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول 28 كيلو متر، للتأكد من توافر مياه الري اللازمة لري الأراضي الزراعية الواقعة في النهايات، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ خلال تفقده التشغيل التجريبي لترعة قوتة، وجه وكيل وزارة الموارد المائية والري، بعمل شبكات حديدية يتم وضعها على كافة غرف التفتيش الموجودة بطول الترعة، لحمايتها من إلقاء أي مخلفات داخلها، وذلك للحفاظ على انسياب المياه بشكل دائم.

وأضاف "التوني"، أنّ مديرية الري انتهت من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول نحو 28 كيلو متر للحفاظ على المياه من التسرب، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة التغذية، وعمل فتحات التغذية الخاصة لخدمة نحو 16 ألف فدان.

وفي سياق متصل، عرض المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، الخطط الجاري تنفيذها، التي تضمنت أعمال تبطين المجاري المائية وتطهير الأبحر وإنشاء وتأهيل محطات رفع مياه الري، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع محطة البطس الجديدة لرفع مياه الري على بحر وهبي بتكلفة 68 مليون جنيه، وتخدم 2260 فداناً بمنطقة كوم أوشيم وبدأ العمل التجريبي لها، كما تم حل مشكلة محطات رفع مياه الري الغرق السلطاني بإطسا التى كانت متوقفة من عام 2012 بالتنسيق بين مديرية الري ومصلحة الميكانيكا والري.

وأضاف، أنه تم طرح أعمال تبطين 79 كم مجاري مائية، بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تبطين 5,7 بترعة قوته لحل مشكلة بحر الجرجبة، وجار طرح 20 كم أخرى، وأعمال تغطية مصرف أبو جنشو بتكلفة 10 مليون جنيه، خلال 5 أشهر، كما تم تطهير مجاري مائية بتكلفة 50 مليون جنيه.