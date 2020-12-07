غلق 17 مطعما ومقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالفيوم: "قدموا شيشة"
كتب:
أسماء أبو السعود
10:43 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
بسبب الشيشة.. غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بالفيوم
أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بغلق 4 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الوزارية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال جولة ليلية ميدانية، أمس بمركز الفيوم، رافقه خلالها اللواء عادل صالح مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد على حسان رئيس شرطة المرافق، ونائب رئيس مركز ومدينة الفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الجولة الميدانية شملت تفقد طريق عزبة سفر بمنطقة الزاوية، ومناطق كيمان فارس، والحواتم، والشيخ حسن، والسلخانه، لافتاً إلى أنّ المحافظ وجه بغلق 4 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة وإشغال الطريق العام، بواقع مقهى بطريق عزبة سفر بالزاوية، و2 مقهى بكيمان فارس، وآخر بالمدينة الصناعية.
كما شملت الجولة، تفقد عدد من الأحياء بمدينة الفيوم، للوقوف على مستوى النظافة، مشيراً إلى أنّ محافظ الفيوم وجه رؤساء أحياء جنوب وغرب بتنظيم حملة مكبرة للنظافة، ورفع تراكمات القمامة التي تم رصدها، فضلاً عن المرور الدوري على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، وكذا رفع إشغالات المقاهي والمحال من الشوارع.
وفي ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية بنطاق مركز أبشواي، تفقد خلالها مدينة أبشواي ومنطقة تلات والعجمين والحريشى، ووجه نائب المحافظ أثناء الجولة بغلق 8 مقاه لتقديمها "الشيشة" لروادها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، بالإضافة الى غلق 3 ورش صناعية لمخالفة مواعيد الغلق، وكذا غلق 5 مطاعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
كما شملت جولة نائب المحافظ، تفقد مستشفى أبشواي المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص، مشددًا على الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.