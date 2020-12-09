"صيادلة القليوبية" تتعاقد على توفير خدمة الدفع الإلكتروني لأعضائها

وقّعت نقابة صيادلة القليوبية بروتوكول تعاون مع شركة "إكسبريس" اليوم، لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للصيادلة، بحضور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية وشاكر زكي، أمين عام النقابة، ونقيب الأطباء والسيد عوض رئيس مجلس إدارة "إكسبريس" والكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن فتحي مبروك رموز النادي الأهلي.

وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تم إبرام البرتوكول بين نقابة صيادلة القليوبيه و الشركة الاهليه للدفع الإلكتروني وهي شركة مساهمة مصرية تعمل علي تطبيق رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي عن طريق الدفع الالكتروني والشمول المالي من خلال مجموعة من الخدمات التي تهم الصيادلة والتي يمكن دفع رسوم الخدمات اليومية التي تهم الصيادلة من خلال ماكينات الشركة الاهليه للدفع الالكتروني إكسبرس والتي سوف يتم نشرها في ربوع مصر من خلال النقابة والشركات المختلفة وأيضا من خلال الابليكشن الخاص بالشركة والذي يستطيع الصيدلي اداء كل احتياجاته من خلاله.

وخاصة أن الحكومة تؤمن بضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تهم المواطنين والتي ستنعكس إيجابا على طبيعة هذه الخدمات التي تتبناها الحكومة حيث تأتي هذه الخدمات في إطار دور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير آلية مبتكرة لعمليات الدفع والتحصيل للخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تهدف الشركة الأهليه للدفع الالكتروني اكسبرس من خلال إتاحة طرق السداد الإلكترونية إلى تقليل الزحام بمقار سداد المستحقات ومنع تكدس المواطنين على هذه الخدمات الحيوية.