"صيادلة القليوبية" تناشد المواطنين عدم تخزين الأدوية

أهابت نقابة صيادلة القليوبية بالمواطنين بعدم تصديق كل ما ينشر على صفحات الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة عن الأدوية.

وطالبت النقابة، في بيان لها، أعلنه الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة، بأن يلجأ المواطن للطبيب أو الصيدلي للحصول على المعلومة الطبية والنصيحة الصحيحة، مشيرا إلى أن تخزين الأدوية دون داع يسبب أزمة كبيرة جدا في ظل هذا الظروف الصعبة.

قال الدكتور مجدي ثابت، إن تخزين الأدوية يتسبب في نقصها وحرمان المرضى الحقيقيين من الحصول على أدويتهم التي هم في أمس الحاجة إليها مشيرا إلى أن استخدام الدواء بدون إشراف طبي يعرض الصحة للخطر.

وأضاف أنه يجب على المواطنين اتباع الإرشادات الطبية والصحية السليمة.

كانت النقابة أطلقت مبادرة "إحنا أقوى" للتبرع من أجل توفير المستلزمات الطبية لأعضاء الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات، ومرضى فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تلك الحملة تأتي تزامنا مع الظروف الصعبة الراهنة ولحاجة أعضاء المهن الطبية للمستلزمات الطبية.

وقالت النقابة، إن من يرغب في التبرع المادي أو العيني، يمكنه الإيداع عبر حساب بنك فيصل رقم 6011242، أو التبرع مباشرة بإيصال بنقابة صيادلة القليوبية من الساعة الـ10 صباحا وحتى 2 ظهرا.