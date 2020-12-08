أكاديمية أخبار اليوم تحول الدراسة أون لاين لـ50 طالب لوجود حالة اشتباه

كشف الدكتور إبراهيم برسوم، عميد كلية الهندسة بأكاديمية أخبار اليوم، أن الكلية فعلت الخطة البديلة للدراسة بقسم الميكانيكا بالأكاديمية للفرقة الثانية، وهي الاعتماد على التعليم عن بعد "أون لاين"، بعد رصد حالة اشتباه واحدة مصابة بكورونا بالفرقة الثانية، مؤكدا أن الخطة البديلة تم إقرارها بعد رصدها، مشيرا إلى أن عدد طلاب الفرقة 50 طالبا فقط.

وأوضح عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاشتباه لحالة واحدة فقط بين الطلاب، نافيا ما تردد عن الاشتباه في إصابة العشرات وإيجابية ثلاث حالات، مؤكدا أن ضمن سيناريوهات الجامعة في حال رصد أي حالات إصابة او اشتباه بكورونا، أو تعليق الدراسة، يتم التعامل بنظام أون لاين مباشرة، موضحا أن التحويل لنظام الـ"أون لاين"، سيكون لمدة 14 يوما، لحين التأكد من سلامة وصحة المشتبه به وأصدقائه، لافتا إلى أن عدد الدفعة للفرقة الثانية 50 طالب وطالبة.

وأوضح عميد الكلية، أن الكلية مستعدة منذ أن تم الإعلان عن تطبيق التعليم الهجين بجميع الإمكانات، لإتاحة الدراسة أون لاين حال تعليقها، وفي إطار تطبيق التعليم الهجين.