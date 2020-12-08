وفاة رئيس قرية "الشيخ مبارك" بكفر الشيخ متأثرا بفيروس كورونا

توفى السعيد غطاس، رئيس قرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وجار تجهيز الجثمان وتكفينه وفق الاشتراطات الصحية ودفنه.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن مستشفى العزل ببلطيم استقبل رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، ولكنه جرى وضعه داخل العناية المركزة حتى توفى.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لتغسيله وتكفينه طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، نعي مجلس مدينة مركز بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رئيس قرية الشيخ مبارك، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

وأعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أول أمس وفاة الدكتور مجدي موافي، استشاري الجراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بالمحافظة، متأثرُا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر نقيب أطباء كفر الشيخ، رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، يناشد محافظ الأقليم جمال نور الدين، بتخصيص 4 مستشفيات فقط على مستوى المحافظة لتكون لعزل المصابين بكورونا.

وقال نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ في رسالته:" إلى اللوا محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، فقدت نقابة أطباء كفر الشيخ شهيدا جديدا من شهداء الكورونا، الدكتور مجدي موافي، استشاري الجراحة بمستشفي العبور للتأمين الصحي، وأنا بصفتي نقيبا لأطباء كفر الشيخ أناشدكم التدخل اليوم قبل غدا لإنقاذ أهالينا في محافظة كفر الشيخ من هذا العبث القاتل، الفيروس الغامض تحول إلى وحش كاسر، يهاجم بضراوة شديدة، لابد من إصدار قرار باختيار أربعة مستشفيات على مستوى المحافظة كبداية لتكون مستشفيات عزل فقط".

يذكر أن الدكتور وائل فاروق النجار، مدير مستشفى الرياض المركزي سابقاً، توفى الجمعة الماضية متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث جرى حجزه بأحد المستشفيات منذ أيام وتدهورت حالته الصحية إلى أن توفى، وأعلن شقيقه جمال النجار أن الدفنة بمسقط رأسه فور وصول الجثمان .