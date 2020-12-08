بالصور.. قرى دمياط تتصدر التصويت خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة

شهدت اللجان الانتخابية بالقرى في محافظة دمياط إقبالا متزايدا عن المدينة وبخاصة مسقط رأس المرشحين فيما تصدرت السيدات المشهد في عدد من اللجان وخلال الساعات الماضية زادت نسبة التصويت عن الساعات الأولى من اليوم ولكن ظلت نسبة التصويت بمنطقة بندر دمياط بالدائرة الأولى أقل من مثيلاتها.

وفي قرية المرابعين بكفور الغاب دائرة مركز كفر سعد شهدت إقبالا متزايدا حيث اصطفت النساء في طوابير أمام اللجان الانتخابية بينما شهدت قرية ميت الخولى عبدالله دائرة مركز الزرقا مسقط رأس المرشح الدكتور محمود نجيب مشعل نائب مدير معهد أورام دمياط إقبالا متزايدا من قبل الناخبين.

كما شهدت لجان مدينة الروضة مسقط رأس المرشح الدكتور محمد الجيوشي و كفر المنازلة مسقط رأس المرشح حسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين ورجل الأعمال بينما شهدت قرية ميت أبو غالب مسقط رأس الدكتور أبو المعاطي مصطفي إقبالا متزايدا من قبل الناخبين.

ويخوض الجيوشي الانتخابات أمام الدكتور محمود نجيب مشعل نائب مدير معهد أورام دمياط ابن قرية ميت الخولى عبد الله ويخوض كلا المرشحين الانتخابات البرلمانية لأول مرة و حصل مشعل و الجيوشي على أعلى الأصوات في الجولة الأولى .

وذكرت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، أن لجان الاقتراع بنطاق المحافظة قد شهدت إقبالا متزايدًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت أمس الاثنين.

ووجهت عوض تعليماتها بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه يتم متابعة العملية الإنتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

و قام أفرد الأمن بمساعدة كبار السن وتوفير الكراسي المتحركة لهم للإدلاء بأصواتهم، وطالبت المحافظ مواطني المحافظة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطنى على الجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما نوهت عوض إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.