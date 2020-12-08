وصول 3 أوناش ساحة عملاقة RTG لمحطة حاويات دمياط

تسلمت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط، 3 أوناش ساحة عملاقة RTG قادمين على السفينة ZHEN HUA إنتاج شركة ZPMC الصينية، وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.

وتعد هذه الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة، حيث تم استلام الدفعة الأولي شهر يونيو 2018 بـ3 أوناش، والدفعة الثانية في شهر يناير 2019 بـ3 أوناش والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2019 بـ3 أوناش، وأن هذه الأوناش حمولة 41 طنًا، قادرة على تداول حاويات 7+1 عرض و+1 ارتفاع.

ومن المنتظر دخولهم الخدمة بعد انتهاء الفحص والاستلام، وبذلك يصل إجمالي أوناش الساحة العملاقة العاملة إلى 31 ونش RTG يقابله 10 أوناش رصيف عملاقة، وهذا العدد مناسب تمامًا لكي يكون هناك تكافؤ بين معدات الساحات والرصيف وتسير منظومة العمل في الشركة بشكل سهل ومتكامل.

وكان عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد تحالف شركتي يوروجيت ألمانيا وكونتشيب إيطاليا، برئاسة توماس إيكلمان رئيس مجلس إدارة يوروجيت ألمانيا، وسيسيليا باتيستيللو إيكلمان رئيس مجلس إداره كونتشيب إيطاليا، وبحضور ممثلي يوروجيت كونتشيب في مصر وقيادات وزارة النقل، في إطار متابعة خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط والتحالف الذي يعد كبرى الشركات الأوروبية والألمانية، في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة واللوجستيات لعمل أكبر منظومة لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقدّم التحالف خلال الاجتماع، العرض الفني والمالي بناءً على نتائج الدراسة التي نفذتها الشركة لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط، حيث تضمن العرض "حجم الاستثمارات المخطط ومراحل التنفيذ - الفوائد والعائد المتوقع على الاقتصاد القومي المصري، والقيمة المضافة للمشروع والمتطلبات الفنية والبنية الأساسية اللازمة من الجانب المصري، والمتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع".