بإطلالة مميزة.. رانيا يوسف تظهر على ريد كاربت القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على حضور الريد كاربت الخاص بفيلم "عنها"، الذي يعرض بالمسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42.

ويعد حضور رانيا يوسف اليوم، هو الحضور الأول لها في المهرجان هذا العام، وجاءت إطلالتها بفستان مفتوح من الصدر، وطويل.

ويعرض مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء الفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشارك الفيلم ضمن المسابقة الدولية من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي عرض سجادة حمراء "ريد كاربت"، ويتم عرض الفيلم مساء اليوم في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثانى للفيلم في التاسعة والنصف من مساء اليوم بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول درية وهي سيدة عشرينية تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه، في قاهرة ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، تدخل درية في حالة من الوجد، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.

وكانت بدأت فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2020 في دورته الـ42 لعام 2020، الخميس الماضي، بعد أن تم إطلاق المهرجان يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعلى جانب آخر، كان مهرجان القاهرة قد كشف عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها، وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.