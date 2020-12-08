محافظ الفيوم: حصر أراضي أملاك الدولة غير المستغلة والمستردة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.

وأكد المحافظ، على أنّ الاجتماع التنسيقي التشاوري سيعقد بشكل دوري شهريًا لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لبحث أفضل الحلول لتجاوزها، لافتًا إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة والأراضي المستردة، فضلاً عن العمل من خلال المنهج العلمي والخطط التشاركية المتكاملة، حتى تتضافر جهود القطاع المحلي والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق والأجهزة، من منطلق أن العمل الجماعي أعم وأشمل وأكثر سرعة وإيجابية خلال التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار "الأنصاري"، إلى ضرورة متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية أو من أية جهة أخرى، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وما تم تنفيذه وما تم صرفه من الخطة، والعمل على تحريك العمل لزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من الخطط بالتمويل اللازم لها، وطلب تمويل إضافي إذا لزم الأمر، مؤكدًا على إعداد بيانات تفصيلية للمشروعات ومصادر تمويلها وجداولها الزمنية.

ووجّه بحصر جميع الحيازات الزراعية، وتحديد نوعيات التربة وما يناسبها من الزراعات، وعقد لقاء مع الحائزين بالتعاون بين مسؤولي الزراعة والري لتشجيع زراعة النباتات الطبية والعطرية والنخيل والزيتون والخضروات وحشيشة الليمون وعباد القمر بالأراضي المستصلحة، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لإنشاء مصانع لمنتجات هذه النباتات وعمل المناشر.

كما لفت المحافظ السكرتير العام المساعد إلى إعداد بيان حصري لجميع أملاك الدولة القريبة من مشروعات الري لتنفيذ المشروعات في إطار تكاملي.

في سياق متصل، استعرض الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالفيوم، أهم المشروعات الممولة من وزارة الزراعة من مشروعات تحسين التربة والاستصلاح، وتوفير السلالات الجيدة من البذور، والتوجه إلى الزراعة الحديثة، فضلاً عن المشروعات الممولة من المنح كالمنحة الإيطالية لتحديث وحدتي الميكنة الزراعية بمركزي إطسا وسنورس، لافتًا إلى أنّ الرقعة الزراعية بالفيوم على مساحة 420 ألف فدان محيز منها 396 ألف فدان لعدد 246 ألف حائز، تخدمهم 196 جمعية زراعية، كما يجرى استصلاح 4000 فدانًا بقوته لزراعتها بالري الحديث فضلًا عن 2260 فداناً بكوم أوشيم، بالتنسيق بين الزراعة والري.

وأضاف، أن الفيوم تمتلك عددًا من المشاريع المهمة كمشروع انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، على مساحة 100 فدان، وينتج 3 مليون بيضة سنويًا، ويستهدف الوصول إلى 9 مليون بيضة، ومزرعة إنتاج الزيوت وشتلات الزيتون بالمنطقة نفسها، على مساحة 325 فدانًا وتنتج من من 75 إلى 100 ألف شتلة زيتون سنويًا، ومن 65 إلى 75 طن ثمار زيتون، فضلاً عن إنتاج 5 طن زيت زيتون سنويًا، كما استعرض معوقات عمل وحدة تحسين الانتاج النباتي والحيواني بطامية التابعة لمركز البحوث الزراعية على مساحة 300 فدانًا، ومجمع مزارع الدواجن بقصر الباسل بمركز إطسا، على مساحة 500 فدان.

كما استعرض أعمال مراكز الإرشاد الزراعي من حيث التوعية وعقد الندوات للفلاحين ومربي الماشية، ومشروعات التنمية الريفية بدمو وتلات بمركز الفيوم، والسيليين بسنورس، والخواجات ، والمشرك قبلي وقوتة بيوسف الصديق، إضافة لمعامل الألبان بالمديرية، والصوب الزراعية لانتاج نباتات الزينة وشتلات الزيتون بقوته، ومناحل العسل بإطسا ومزارع الأرانب بطامية، ومصنع الصلصة بأبشواي.