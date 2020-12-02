غرفة السياحة تحذر المواطنين من إعلانات تنظيم رحلات عمرة حاليا

قالت غرفة شركات السياحة إنها تعمل بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لإعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام.

التحديات التي تواجه الموسم كبيرة وغير مسبوقة

وأضافت، في بيان لها، أن التحديات التي تواجه الموسم كبيرة وغير مسبوقة، نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا والتداعيات العديدة لذلك، مؤكدة أن كل الجهات بالدولة، تبدي مساندة كبيرة لشركات السياحة، في الإعداد لموسم العمرة والضوابط المنظمة له، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى للجميع، وهو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق رحلة آمنة صحيا لهم، منذ مغادرة البلاد، حتى العودة سالمين.

وأشارت الغرفة، إلى أنه بالرغم من الجهود الحثيثة من كل الجهات، ومن شركات السياحة لتحقيق سفر آمن للمواطنين، تلاحظ في الآونة الأخيرة، انتشار عدد من الإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تدعي تنظيم رحلات العمرة، رغم عدم الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة حتى الآن.

وتؤكد الغرفة، أنه حتى يتم وضع تلك الضوابط وإعلانها، فلن يتم السماح بتنظيم أية رحلات عمرة تحت أي مسمى، وذلك حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين.

تحذيرات من التعامل مع الإعلانات الوهمية

وتهيب الغرفة بالمواطنين، الحذر التام من التعامل مع مثل تلك الإعلانات الوهمية، حتى لا يقع المواطن فريسة للمستغلين، ولعمليات نصب واحتيال، نظرا لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة حاليا، لعدم صدور القرارات التنفيذية لها.

وعدم وجود أي ضامن لتنفيذ رحلات العمرة، بالشروط التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين، لغياب عناصر الإشراف والرقابة، سواء بمصر أو السعودية، وافتقارها لأدنى درجات الأمان والسلامة المطلوبة في رحلة العمرة، الأمر الذي يضع جميع المشتركين في هذه الاعلانات تحت المسائلة القانونية.

وتؤكد الغرفة أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للبوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، ينظم العمل بالبوابة، وإجراءات السفر من خلالها لعدة أنواع من التأشيرات، ويشترط ضرورة الحصول علي باركود من البوابة، ومن خلال شركات السياحة التي تعد الجهة الوحيدة بمصر، المخول لها تنظيم رحلات العمرة والتعامل مع البوابة.

وأوضحت أن هناك التزاما تاما من شركات السياحة وسلطات كل المنافذ المصرية، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنه من ضوابط وإجراءات واضحة لتنظيم رحلات العمرة، من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط.