مع بدء الشتاء.. نصائح يجب اتباعها لاستخدام الدفاية والسخان والمكواة

مع دخول فصل الشتاء، يبدأ المواطنون في استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في التدفئة وصناعة المشروبات الساخنة بالإضافة إلى استخدام السخان الكهربائي بكثرة، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام المكواة والدفاية الكهربائية والسخان الكهربائي والكاتيل والميكروويف، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

نصائح تقلل من استهلاك المكواه لتخفيض الفاتورة الشهرية وتجنب حدوث حرائق

- تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين إسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

- يجب أن نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

ما هى طرق الحماية من مخاطر الدفاية؟

- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

- تجنب مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- لا يجب وضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.

- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

خطوات التحكم في استهلاك السخان الكهربائي حتى لا يؤثر على فاتورة الكهرباء

- ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، يجب شراء السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

خطوات استخدام غلاية المياه حتى لا يؤثر على فاتورة الكهرباء

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، كما يجب اختار النوع الموفّر للطاقة.

- يجب تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه، ويمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

خطوات استخدام الميكروويف فى تسخين الأطعمة لخفض فاتورة الكهرباء

- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات و حتى 1700 وات أي أنه يسحب من 1 كيلو وات و حتى 1.7 كيلو وات و هى قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة فلا تعتبر عالية مثل الافران الكهربائية ولا هى قليلة السحب.

- يتميز الميكروويف بأن فترة استخدامه دقائق قليلة و التسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة و عمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل.