كيفية تقديم شكاوى الكهرباء بالقاهرة الكبرى: العناوين وأرقام التليفونات
كتب:
سلامة عامر
09:22 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020
فواتير استهلاك كهرباء "ارشيف"
وفرت شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعتان للشركة القابضة للكهرباء أرقام تليفونات، لتلقي شكاوى المواطنين بالقاهرة الكبرى، حول فواتير الكهرباء المرتفعة أو فواتير الاستهلاك الخاطئة أو الشكاوى الفنية.
وينشر "الوطن" جميع عناوين الفروع والتليفونات الخاصة بكل شبكة على مستوى محافظات "القاهرة-الجيزة-القليوبية" للتسهيل على المواطن لتقديم شكواه.
فروع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
شبكات غرب القاهرة
العنوان: شارع شنن بالسبتية
التليفون:25784209
إيرادات غرب القاهرة
العنوان: شارع شنن بالسبتية
التليفون:25782436
شبكات السيدة زينب
العنوان: 8 ش على حسن بجوار مستشفى المنيره
التليفون:23630090
إيرادات السيدة زينب
العنوان: 8 ش على حسن بجوار مستشفى المنيره
العنوان: 23630225
شبكات المعادى
العنوان: 3 شارع وادى النيل المعادى
التليفون:23594941
إيرادات المعادى
العنوان: 3 شارع وادى النيل المعادى
التليفون:27513329
شبكات حلوان
العنوان: شارع محمد السيد -أمام بريد حلوان
التليفون:25560217
إيرادات حلوان
العنوان: شارع محمد السيد -أمام بريد حلوان
التليفون: 25562393
شبكات 15 مايو
العنوان: مجاورة 3 المشروع الأمريكى
التليفون: 27652080
إيرادات 15 مايو
العنوان: مجاورة 3 المشروع الأمريكى
التليفون: 25590865
شبكات القلعة
العنوان:1 ميدان صلاح الدين بجوار قسم الخليفة
التليفون: 25101044
إيرادات القلعة
العنوان:1 ميدان صلاح الدين بجوار قسم الخليفة
التليفون: 25126116
شبكات المقطم
العنوان: الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر
التليفون: 25082013
إيرادات المقطم
العنوان: الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر
التليفون: 25070103
شبكات البساتين
العنوان: ش البساتين العمومي - امام شرطة البساتين
التليفون: 27043306
إيرادات البساتين
العنوان: ش البساتين العمومي - امام شرطة البساتين
التليفون: 27037937
شبكات الدقى
العنوان: شارع نوال بجوار قسم العجوزة
التليفون: 37605537
إيرادات الدقى
العنوان: شارع نوال بجوار قسم العجوزة
التليفون: 33365472
شبكات بولاق الدكرور
العنوان: ش ترعة الزمر امام محطة - مترو فيصل المشابك
التليفون : 37348933
إيرادات بولاق الدكرور
العنوان: ش ترعة الزمر امام محطة - مترو فيصل المشابك
التليفون: 33307086
شبكات الهرم (1)
العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم
التليفون: 35857975
إيرادات الهرم (1)
العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم
التليفون: 35868265
شبكات الهرم (2)
العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم
التليفون: 35822541
إيرادات الهرم (2)
العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم
التليفون: 35868265
شبكات بشتيل
العنوان: بشتيل البلد شارع المصرف بجوار السنترال
التليفون: 33558488
إيرادات بشتيل
العنوان: بشتيل البلد شارع المصرف بجوار السنترال
التليفون: 33500767
شبكات 6 أكتوبر
العنوان: طريق المصانع الحى 12
التليفون: 38322280
إيرادات 6 أكتوبر
العنوان: طريق المصانع الحى 12
التليفون: 38330476
شبكات الشيخ زايد
العنوان: الحى الأول مجاورة 4- عمارة 32
التليفون:38521692
إيرادات الشيخ زايد
العنوان: الحى الأول مجاورة 4- عمارة 32
التليفون: 38521571
شبكات شمال ريف الجيزة 1
العنوان: كرداسة ش سعد زغلول
التليفون: 37994405
إيرادات شمال ريف الجيزة1
العنوان: كرداسة ش سعد زغلول
التليفون: 37990319
شبكات شمال ريف الجيزة 2
العنوان: أوسيم 80 ش الجمهورية
التليفون: 38714658
إيرادات شمال ريف الجيزة2
العنوان: أوسيم 80 ش الجمهورية
التليفون: 38940260
شبكات وسط ريف الجيزة
العنوان: البدرشين بجوار السنترال
التليفون: 38035247
إيرادات وسط ريف الجيزة
العنوان: البدرشين بجوار السنترال
التليفون: 38021449
شبكات جنوب ريف الجيزة
العنوان: شارع شكرى القوتلى بلوك 31 - العياط شرق
التليفون: 38607361
إيرادات جنوب ريف الجيزة
العنوان: شارع شكرى القوتلى بلوك 31 - العياط شرق
التليفون: 38600113
فروع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
مدينة نصر
-المقر: 2طريق النصر - بجوار قسم أول مدينة نصر
-تليفون:22708995 -22708996
-فاكس:22708992
العباسية
-المقر: ميدان الظاهر بيبرس
تليفون: 25920393-25920393
-فاكس: 25907578
القاهرة الجديدة
-المقر : عمارة 110 هــ الحى الرابع التجمع الخامس خلف جهاز مدينة القاهرة الجديدة
-تليفون: 26171769 -26171198
-فاكس: 26171769
الحلمية
-المقر : 22 ش ابن الحكم بجوار نادى 6 اكتوبر
-تليفون: 26335683 - 26363759
-فاكس: 22400189
المطرية
-المقر : 22 ش ابن الحكم بجوار نادى 6 اكتوبر
-تليفون: 26342488
-فاكس: 22402175
المرج
-المقر : ش مؤسسة الزكاة بجوار حى المرج
-تليفون: 28702881
-فاكس: 28702825
الخانكة
-المقر : مساكن بنك الإسكان والتعمير عماره 5 بالخانكة
-تليفون: 44699569
-فاكس: 44670600
شبرا مصر
-المقر: 88 ش عبد القادر طه - الساحل
-تليفون: 24575994 - 24594237
-فاكس: 24576827
شبرا الخيمة
-المقر: أرض نوبار نهاية كبرى عرابى أمام النساج للأدوات الصحية
-تليفون: 46042056 - 46041853
-فاكس: 46041937
القناطر الخيرية
المقر : القناطر الخيرية- التقسيم السياحى
-تليفون: 42184592
-فاكس: 42184079
مصر الجديدة
-المقر: 1ش السبك روكسى
-تليفون: 26380485 -26235899
-فاكس: 22584103
العبور
- المقر: الحى الأول محلية 12 بجوار مدرسة حسنى مبارك الاعدادية
-تليفون: 44781833 - 44786120
-فاكس: 44786120
السلام
-المقر: مساكن الصعيد أعلى طريق بلبيس بجوار مدرسة بى بى سى
-تليفون: 22806063
-فاكس: 26260131