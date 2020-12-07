كيفية تقديم شكاوى الكهرباء بالقاهرة الكبرى: العناوين وأرقام التليفونات

وفرت شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعتان للشركة القابضة للكهرباء أرقام تليفونات، لتلقي شكاوى المواطنين بالقاهرة الكبرى، حول فواتير الكهرباء المرتفعة أو فواتير الاستهلاك الخاطئة أو الشكاوى الفنية.

وينشر "الوطن" جميع عناوين الفروع والتليفونات الخاصة بكل شبكة على مستوى محافظات "القاهرة-الجيزة-القليوبية" للتسهيل على المواطن لتقديم شكواه.

فروع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شبكات غرب القاهرة

العنوان: شارع شنن بالسبتية

التليفون:25784209

إيرادات غرب القاهرة

العنوان: شارع شنن بالسبتية

التليفون:25782436

شبكات السيدة زينب

العنوان: 8 ش على حسن بجوار مستشفى المنيره

التليفون:23630090

إيرادات السيدة زينب

العنوان: 8 ش على حسن بجوار مستشفى المنيره

العنوان: 23630225

شبكات المعادى

العنوان: 3 شارع وادى النيل المعادى

التليفون:23594941

إيرادات المعادى

العنوان: 3 شارع وادى النيل المعادى

التليفون:27513329

شبكات حلوان

العنوان: شارع محمد السيد -أمام بريد حلوان

التليفون:25560217

إيرادات حلوان

العنوان: شارع محمد السيد -أمام بريد حلوان

التليفون: 25562393

شبكات 15 مايو

العنوان: مجاورة 3 المشروع الأمريكى

التليفون: 27652080

إيرادات 15 مايو

العنوان: مجاورة 3 المشروع الأمريكى

التليفون: 25590865

شبكات القلعة

العنوان:1 ميدان صلاح الدين بجوار قسم الخليفة

التليفون: 25101044

إيرادات القلعة

العنوان:1 ميدان صلاح الدين بجوار قسم الخليفة

التليفون: 25126116

شبكات المقطم

العنوان: الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر

التليفون: 25082013

إيرادات المقطم

العنوان: الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر

التليفون: 25070103

شبكات البساتين

العنوان: ش البساتين العمومي - امام شرطة البساتين

التليفون: 27043306

إيرادات البساتين

العنوان: ش البساتين العمومي - امام شرطة البساتين

التليفون: 27037937

شبكات الدقى

العنوان: شارع نوال بجوار قسم العجوزة

التليفون: 37605537

إيرادات الدقى

العنوان: شارع نوال بجوار قسم العجوزة

التليفون: 33365472

شبكات بولاق الدكرور

العنوان: ش ترعة الزمر امام محطة - مترو فيصل المشابك

التليفون : 37348933

إيرادات بولاق الدكرور

العنوان: ش ترعة الزمر امام محطة - مترو فيصل المشابك

التليفون: 33307086

شبكات الهرم (1)

العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم

التليفون: 35857975

إيرادات الهرم (1)

العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم

التليفون: 35868265

شبكات الهرم (2)

العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم

التليفون: 35822541

إيرادات الهرم (2)

العنوان: محطة الأوبرج شارع الهرم

التليفون: 35868265

شبكات بشتيل

العنوان: بشتيل البلد شارع المصرف بجوار السنترال

التليفون: 33558488

إيرادات بشتيل

العنوان: بشتيل البلد شارع المصرف بجوار السنترال

التليفون: 33500767

شبكات 6 أكتوبر

العنوان: طريق المصانع الحى 12

التليفون: 38322280

إيرادات 6 أكتوبر

العنوان: طريق المصانع الحى 12

التليفون: 38330476

شبكات الشيخ زايد

العنوان: الحى الأول مجاورة 4- عمارة 32

التليفون:38521692

إيرادات الشيخ زايد

العنوان: الحى الأول مجاورة 4- عمارة 32

التليفون: 38521571

شبكات شمال ريف الجيزة 1

العنوان: كرداسة ش سعد زغلول

التليفون: 37994405

إيرادات شمال ريف الجيزة1

العنوان: كرداسة ش سعد زغلول

التليفون: 37990319

شبكات شمال ريف الجيزة 2

العنوان: أوسيم 80 ش الجمهورية

التليفون: 38714658

إيرادات شمال ريف الجيزة2

العنوان: أوسيم 80 ش الجمهورية

التليفون: 38940260

شبكات وسط ريف الجيزة

العنوان: البدرشين بجوار السنترال

التليفون: 38035247

إيرادات وسط ريف الجيزة

العنوان: البدرشين بجوار السنترال

التليفون: 38021449

شبكات جنوب ريف الجيزة

العنوان: شارع شكرى القوتلى بلوك 31 - العياط شرق

التليفون: 38607361

إيرادات جنوب ريف الجيزة

العنوان: شارع شكرى القوتلى بلوك 31 - العياط شرق

التليفون: 38600113

فروع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

مدينة نصر

-المقر: 2طريق النصر - بجوار قسم أول مدينة نصر

-تليفون:22708995 -22708996

-فاكس:22708992

العباسية

-المقر: ميدان الظاهر بيبرس

تليفون: 25920393-25920393

-فاكس: 25907578

القاهرة الجديدة

-المقر : عمارة 110 هــ الحى الرابع التجمع الخامس خلف جهاز مدينة القاهرة الجديدة

-تليفون: 26171769 -26171198

-فاكس: 26171769

الحلمية

-المقر : 22 ش ابن الحكم بجوار نادى 6 اكتوبر

-تليفون: 26335683 - 26363759

-فاكس: 22400189

المطرية

-المقر : 22 ش ابن الحكم بجوار نادى 6 اكتوبر

-تليفون: 26342488

-فاكس: 22402175

المرج

-المقر : ش مؤسسة الزكاة بجوار حى المرج

-تليفون: 28702881

-فاكس: 28702825

الخانكة

-المقر : مساكن بنك الإسكان والتعمير عماره 5 بالخانكة

-تليفون: 44699569

-فاكس: 44670600

شبرا مصر

-المقر: 88 ش عبد القادر طه - الساحل

-تليفون: 24575994 - 24594237

-فاكس: 24576827

شبرا الخيمة

-المقر: أرض نوبار نهاية كبرى عرابى أمام النساج للأدوات الصحية

-تليفون: 46042056 - 46041853

-فاكس: 46041937

القناطر الخيرية

المقر : القناطر الخيرية- التقسيم السياحى

-تليفون: 42184592

-فاكس: 42184079

مصر الجديدة

-المقر: 1ش السبك روكسى

-تليفون: 26380485 -26235899

-فاكس: 22584103

العبور

- المقر: الحى الأول محلية 12 بجوار مدرسة حسنى مبارك الاعدادية

-تليفون: 44781833 - 44786120

-فاكس: 44786120

السلام

-المقر: مساكن الصعيد أعلى طريق بلبيس بجوار مدرسة بى بى سى

-تليفون: 22806063

-فاكس: 26260131