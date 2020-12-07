الكهرباء: غرامة سرقة التيار تصل لـ200 ألف جنيه

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القانون غلظ عقوبة سرقة التيار الكهرباء، ومن يساعد الشخص الذي يحصل على التيار من العدادات العادية أو مسبوقة الدفع، ووصلت العقوبة للحبس، وغرامة تصل في المرة الأولى 100 ألف جنيه، والمرة الثانية 100 ألف جنيه أخرى.

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء هو ما يسمى بالفاقد التجاري، وتصل المبالغ المتحصلة من سرقة التيار لـ2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة فتحت باب تحويل نظام الممارسة للعداد الكودي بعد شكاوى البعض من دفع غرامات كبيرة لاستهلاكها، وهي لا تستهلك بهذا المبلغ، لحين تقنين وضعه القانوني.

وأوضح أن عدد طلبات التحول من نظام الممارسة لتركيب عداد كهرباء لـ 950 ألف طلب، ويغطي على ما يزيد عن 2 مليون و200 ألف وحدة عقارية، من خلال المنصة الإلكترونية، ومد فترة التحول حتى نهاية العام الجاري، تماشيا مع فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد أن الرئيس السيسي مهتم شخصيا بملف ضبط فواتير الكهرباء، والتي تبدأ من قراءة العدادات التقليدية، والتي أصبحت حاليا بطريقة إلكترونية، حيث يقف القارئ أمام العداد، ومن خلال برنامج "القراءة الموحد" يأخذ صورة من العداد، وبالتالي ذلك سيمنع التشكك حول قراءة العداد.

ولفت إلى أن العدادات الجديدة الذكية بجانب أنها تمنع التشكك في قراءة العدد إضافة إلى أنها تساعد المواطنين في التحكم لاستهلاكهم، لافتا إلى أن عدد المشتركين في العدادات مسبوقة الدفع لأكثر 9.5 مليون عداد، وهناك تطبيقات من خلال الموبايل تمكن المواطن لشحن الكارت في أي وقت، إذا توفرت خاصية "NSC".