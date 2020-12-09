رئيس الرقابة الإدارية بالدقهلية: نستهدف وضع سياسات كفيلة بمحاصرة الفساد

قال اللواء هاني منصور، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تستهدف وضع أهداف وسياسات تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له من خلال مرحلتين: الأولى (2014/2018 ) والثانية (2019/2022) بما يعزز ثقة الأمم المتحدة فى إسناد تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذى سيقام فى ديسمبر 2021 م لجمهورية مصر العربية بحضور 186 دولة .

جاء ذلك خلال ندوة "مكافحة الفساد" التي نظمتها جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة بالجامعة.

وأضاف اللواء هاني منصور، في البيان الذي أصدرته جامعة المنصورة، بأن هذه الاستراتيجية حققت نتائج إيجابية من خلال تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار فى البشر ، وتعديل بعض القوانين مثل قانون الهيئات الدولية وإضافة بعض الجرائم مثل النقد الأجنبي لاختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تدرب بها عدد كبير من المصريين وغير المصريين على سبل مكافحة الفساد.

وشدد على أهمية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تفعيل دور الأنشطة الطلابية وإعداد المنهج الدراسي للجامعات تحت عنوان " حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" وتنظيم حملات إعلامية وإعلانية لرفع الوعى بأهمية منع الفساد ومكافحته.

واستعرض الآثار السلبية للفساد على المستوى الاقتصادي ( احتكار السلع بدعم من بعض المسئولين ، عجز الموازنة نتيجة التهرب الضريبي) والمستوى الاجتماعي ( انتشار البطالة والتفكك الأسرى وتعاطى المخدرات والإتجار فيها) والمستوى النفسي ( نقص الولاء للدولة من خلال إحباط بعض المواطنين ولجوئهم للتطرف) والمستوى القانوني ( ظهور جرائم غسل الأموال وبطء إجراءات المحاكمة ومحاولة عرقلتها

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط على أن الدولة المصرية حولت مكافحة الفساد من شعارات لأفعال ملموسة على أرض الواقع من خلال تطبيق القانون على كافة المتورطين فى شتى مجالات الفساد.

وأثنى على اختيار هيئة الرقابة الإدارية لجامعة المنصورة في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد انطلاقا من دور الجامعة الملموس فى مكافحة الفساد ونشر ثقافة مكافحته بين كافة العاملين بها الذين ينقلون تلك الثقافة للمجتمع الخارجي.

حضر الندوة، نواب رئيس الجامعة، والمقدم أحمد القطان مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد حجازي - المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ، وعمداء الكليات ووكلائها ، أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين ، مديري المستشفيات المراكز الطبية وأمنائها ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .