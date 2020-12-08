18 مرشحا بانتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة للبيطريين وغلق الباب الخميس

قال الدكتور محمد حجازي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن إجمالى أعداد المرشحين بالنقابتين الفرعيتين 18 مرشحا، بواقع 13 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، موزعين على: 5 لمقعد رئيس نقابة القاهرة، و5 مقاعد فوق سن 15 عاما، و3 على مقعد تحت السن، فيما بلغ عدد المُرشحين على النقابة الفرعية بالجيزة 5 فقط، من بينهم مرشح على مقعد رئيس الفرعية، ومرشحين على مقعد فوق السن، ومرشحين على مقعد تحت السن.

وأوضح حجازي، أن يوم الخميس المقبل 10 ديسمبر 2020 هو أخر أيام تلقى طلبات الترشح بالفرعيتين من خلال اللجنة بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة خلال أيام الأحد، الأثنين، والثلاثاء المُقبلين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد فى الوصول إلى النقابة.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبدالعزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، بدأت الثلاثاء الماضي الموافق الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، وذلك من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة مساء، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة عشرة أيام، حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

ويتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.وحددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الأوراق المطلوبة لفتح باب الترشح، هى:

- ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه (رئيس- عضو فوق السن- عضو تحت السن )

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنية النقابة ساري.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك بتاريخ قيد سابق على تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية- أن يكون مُسدداً اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2020 م.

- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التي يعمل بها (للأطباء العاملين بالحكومة فقط).

- إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهه حكومية أو خاصة.