زاهي حواس: أطالب بعمل متحف للنادي الأهلي

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إنه تم اكتشاف مومياء حتشبسوت، وتم إجراء أشعة مقطعية لها أثبتت وفاتها في عمر 55 سنة، بعد أن فقدت أسنانها، وكانت بدينة حينها، ومصابة بمرض السكري، وماتت بمرض السرطان.

وطالب "حواس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، بعمل متحف للنادي الأهلي، متابعا "روحت البرازيل وشوفت متاحف الكرة، أتمنى عمل متحف للنادي الأهلي، والفراعنة كانوا أهلاوية، وأنا مستعد أساعدهم في العرض المتحفي، ويتم عرض تاريخ رؤساء النادي والبطولات وتاريخ الكرة به"

وواصل: "الملك رمسيس الثالث المحارب العظيم، تم عمل مؤامرة عليه تسمى مؤامرة الحريم من جانب مراته الثانية وابنه أور، وجمعوا ضده قوات الجيش لقتله، وتم التوصل إلى معلوماته، وصور تفيد بإنه في نهاية حياته، كان يشرب الخمر، ومحاط بالنساء، وهذا أمر ليس جديدا، فالمصري القديم كان لديه أفضل أنواع النبيذ المنتجة من الواحات البحرية، بجانب 5 أنواع من البيرة، وتم العثور على الجدران على وصفة عمل البيرة".

وأشار وزير الآثار السابق، إلى أن الملك سقنن راع كان بطلا للتحرير، وخلص مصر من المستعمرين الهكسوس، الذين احتلوا مصر 150 سنة، وكان يعيش فى قصر في منطقة دير البلاص، وملك الهكسوس يعيش في الدلتا، وبينهم 600 كيلو متر، إلا أنه قال له فرس النهر في بحيرتك يزعجني، وأمر الجنود بأسر سققن راع، وتم تقييده وضربه بـ7 طعنات، إلا أن أولاده طردوا الهكسوس من مصر بشكل نهائي بدون رجعة.