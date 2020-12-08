"أفريقيا قارة وعاصمتها الأهلي".. دونها ناخب على بطاقته الانتخابية

دوّن أحد الناخبين في إحدى لجان الانتخابات بدائرة كفر الزيات وبسيون، بمحافظة الغربية، عبارة "أفريقيا قارة وعاصمتها الأهلي"، أعلى بطاقته الانتخابية، لتشجيع النادي الأهلي بعد حصوله على دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري، وكأس مصر.

يذكر أن جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب تتم في محافظة الغربية داخل 1159 لجنة بـ 661 مقر انتخابي في 7 دوائر انتخابية، تتضمن 14 مقعدا بالنظام الفردي، حيث لم تشهد الجولة الأولى نجاح أي مرشح في دائرة من دوائر المحافظة، ويتنافس 28 مرشحا منهم 14 مستقلا و14 ممثلين أحزاب، ويبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.

ودعا الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيهم واختيار المرشح الذي يمثلهم، والنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات .

مشددًا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في اللجان وحولها حرصًا على صحة المواطنين والقائمين على العملية الإنتخابية، وأن المحافظة بكافة اجهزتها تقف على مسافة واحدة كافة المرشحين في جولة الإعادة.