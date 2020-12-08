طبيب: ملكة إنجلترا ستحصل على لقاح كورونا في دورها.. زيها زي الجميع

قال الدكتور رأفت خلف، الطبيب بأحد المستشفيات البريطانية بستانفورد ميدلاند، إن إنجلترا أول بلد تجيز لقاح "فايزر- بيونتيك" رسميا، ومن المخطط على آخر ديسمبر الجاري، أن يتم تطعيم 4 ملايين بريطاني بهذا اللقاح، مؤكدا أن ذلك سيغير الموقف بشكل كبير، من ناحية التعامل مع فيروس كورنا المستجد.

وأضاف "خلف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على شاشة "dmc"، أن هناك اقبالا كبيرا من كل الفئات على اللقاح، ولكن سيتم توزيعه بالطبع وفقا للأولويات المحددة من قبل، والمقسمة إلى 6 فئات تستحق اللقاح بشكل أولي، والجميع سينتظر دوره المحدد، "بما في ذلك ملكة بريطانيا، زيها زي الجميع".

وتابع: "عمليات توزيع اللقاح بدأت اليوم الثلاثاء، بكبار السن الذين يعتبرون معرضين للعدوي أكثر من غيرهم، بالإضافة إلى العاملين ببيوت المسنين".

وكانت قد أصبحت مارغريت كينان صاحبة الـ90 عاما، أول من يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض كوفيد 19، في برنامج التطعيم الشامل، الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا اليوم.

وقالت مارجريت كينان، التي ستكمل عامها 91 الأسبوع المقبل، إنها كانت "أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد".