"الرئاسة" ترد على أكاذيب وجود آلاف الموقوفين سياسيا: أين عناوينهم؟

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الشائعات التي تخرج بأن هناك 60 ألف موقوف سياسيًا في مصر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت رسائله قوية وواضحة جدًا، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت كلماته لها معاني شديدة العمق، يجب على من يستمع اليها أن يتدبرها جيدا.

وأضاف "راضي"، خلال لقائه على شاشة "extra news"، أن تصريحات السيسي خلال المؤتمر الصحفي، عالجت إرث قديم، ما بين التعامل مع التعايش السلمي والاحترام المتبادل وقبول الآخر، كانت كلماته واضحة وعميقة جدًا، ولاقت استحسان كبير في العالم العربي والإسلامي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول هذا الشق ورد على من يدعي بوجود عددًا من الموقوفين، "البينة على من أدعى، من يدعي أن هناك آلاف الموقوفين، عليه أنه يقدم أسماء هؤلاء ومش الأسماء فقط بل البيانات ومحل السكن، من يقول آلاف المعتقلين طب أين الاسماء وبين البيانات وأين عناوينهم".

وتابع: "كلام مرسل هكذا ده شيء غير دقيق ولا يليق، أن يقال، رقم زي ده صعب، ده حجم استيعاب المنشآت سواء في وزارة الداخلية أو السجون أو ما إلى ذلك بالنسبة للجرائم المختلفة في المنظومة دي سواء جنائية وغير جنائية أقل من هذا الرقم بكثير، البينة على من ادعى وليس هذا مجال يطرح فيه كلام مرسل، من يدعي تلك الأمور عليه أن يقدم بيانات وعناوين".