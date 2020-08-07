رئاسة الجمهورية توافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة فنية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، موافقة رئاسة الجمهورية على تخصيص قطعة أرض تم اقتراحها بالمخطط العام لمدينة دمياط للأثاث، وذلك لإقامة مدرسة ثانوية فنية صناعية عليها بمنحة من معهد دون بوسكو الإيطالي.

فيما وقد ذكرت المحافظ أنه سيتم تنفيذ ذلك المشروع وفقا لضوابط محددة تم حصرها بتلك الموافقة في إطار جدول زمني يتم وضعه من قبل الجهة المختصة، منوهة بأهمية إنشاء مدرسة ثانوية فنية صناعية متخصصة بالمدينة للتعليم الحرفي والتي من المقرر أن تضم كوادر إيطالية في ذلك المجال ومعامل ومختبرات على أعلى مستوى لخلق جيل من العمالة المهرة المدربة على جميع الأساليب الحديثة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للصناع بالمدينة، وذلك لتطوير تلك الصناعة التي تشتهر بها المحافظة منذ عقود طويلة، ومن ثم تحقيق هدف مدينة دمياط للأثاث بالانطلاق نحو العالمية.