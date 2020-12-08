نور الدين يحصل على 1647 صوتا مقابل 1499 صوتا للهواري بمنية النصر

أظهرت النتائج الأولية من فرز اللجنة رقم 97 بدائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية وتضم مراكز ومدن" منية النصر، وميت سلسيل، والجمالية، ومدينة الكردي"ومقرها مدرسة الشهيد العربي القعقاع

وحصل المرشح محمد خالد نور الدين مرشح حزب مستقبل وطن، علي 1647 صوتا، وخالد الحداد مستقل، علي 1499 صوتا، وأحمد سعد الله الهواري، مستقل، 100 صوتا ، وعماد حمدي الحديدي، مستقل، 62 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية من تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، وتنافس بها 42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط من الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحان اثنان خاضا جولة الإعادة.

وأشرف علي الانتخابات التي أجريت علي مدار يومين 1540 قاضيا تحت إشراف قضائي كامل وذلك داخل 699 مركزا انتخابيا على مستوى المحافظة وبها 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية والذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.