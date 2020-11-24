لجان البدرشين والعياط تغلق باب التصويت وتبدأ فرز الأصوات

أغلقت لجان الدائرة الثالثة في مدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، منذ قليل، أبواب التصويت، بعد انتهاء أعمال التصويت في آخر أيام جولة الإعادة بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، وذلك لبدء عملية فرز الأصوات، وإعلان الفائزين.

وشهدت الدائرة الثالثة في جولة الإعادة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، صراعاً شرسا بين 4 مرشحين بينهم 2 حزبيين و2 مستقلين، للفوز بمقعدين بمجلس النواب القادم، بعد فوز نادر الخبيري بالمقعد الأول في الجولة الأولى.

وقال أحمد سعيد، أحد الناخبين بدائرة مدينة البدرشين، إن جولة الإعادة بين المرشحين الحزبيين والمستقلين شهدت تنافسا شرسا حتى آخر أوقات التصويت في آخر أيام جولة الإعادة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات صارمة داخل اللجان الانتخابية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان من الداخل وتوفير أدوات التعقيم والتطهير باللجان وتوزيع الكمامات الطبية على الناخبين، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم أثناء التصويت.