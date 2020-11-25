نتيجة فرز الأصوات في جولة الإعادة ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة بني سويف، الحصر العددي لمرشحي جولة الإعادة بدوائر المحافظة الأربعة، والذي يتنافس عليها 16 مرشحًا، على 8 مقاعد، وأجريت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء داخل مصر.

وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة شرق النيل، والمخصص لها مقعدان تنافس عليهما 4 مرشحين، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عن حصول مرشح مستقبل وطن وآخر مستقل على أعلى الأصوات بالدائرة.

وبلغ إجمالي من قاموا بالتصويت 92 ألف و422 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 83 ألفًا و386 صوتًا، مقابل 9 آلاف و36 صوتًا، ووصل عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد سيد كامل مرشح حزب مستقبل وطن إلى 68 ألفًا و146 صوتًا، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد رجب 47 ألفًا و463 صوتًا، فيما حصل المرشح المستقل ثروت الداعوري على 18 ألفًا و138 صوتًا، ومرشح حزب حماة الوطن عبدالرحمن برعي على 33 ألفًا و25 صوتًا.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، والمخصص لها مقعدان تنافس عليهما 4 مرشحين، حصل مرشحا حزب النور والشعب الجمهوري على أعلى الأصوات بالدائرة.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 151ألفًا و273 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 143 ألفًأ و319 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 7 آلاف و354 صوتًا، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد سيد جنيدي مرشح حزب الشعب الجمهوري 77 ألفًا و234 صوتًا، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن 61 ألفًا و912 صوتًا، فيما حصل المرشح عبدالحكيم مسعود مرشح حزب النور على 104 آلاف و953 صوتًا، والمرشح المستقل عماد اليماني على 42 ألفًا و539 صوتًا.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز إهناسيا، والمخصص لها مقعد وحيد، حصل مرشح مستقل على أعلى الأصوات بالدائرة، ووصل إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة إلى 231 ألفًا و359 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 87 ألفًا و877 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 3591 صوتا، وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها سيد محمد سيد مرشح حزب مستقبل وطن 39 ألفًا و423 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح سامي توفيق معوض، مرشح مستقل، 44 ألفًا و163 صوتًا.

وفي الدائرة الرابعة، والمخصص لها 3 مقاعد، تنافس عليهما 6 مرشحين، أعلنت اللجنة القضائية عن حصول مرشحا حزب مستقبل وطن ومرشح حزب الشعب الجمهوري على أعلى الأصوات بالدائرة انتظارا لنتائج المصريين بالخارج، وبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة 698 ألفًا و603 ناخبين، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 171 ألفًا و603 أصوات، ويلغت عدد الأصوات الصحيحة 155 ألفًا و36 صوتًا مقابل 16567 صوتًا باطلًا.

ووصل عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح حسام العمدة مرشح حزب مستقبل وطن إلى 106 آلاف و63 صوتًا، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح طه أبو الناظر مرشح حزب مستقبل وطن 106591، فيما حصل أحمد علي عباس مرشح حزب الشعب الجمهوري على 90 ألفًا و61 صوتًا، وطارق مجاور مرشح مستقل على 56 ألفًأ و492 صوتًا، والمستقل حسين مسلم على 58 ألفًا، أما المرشح المستقل محمود أبو زيد فحصل على 47 ألفًا و292 صوتًا.

وأجريت الانتخابات بمحافظة بني سويف على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري ضمن جولة الإعادة للمرحلة الأولى التي تضم 13محافظة، من بينها بني سويف، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف ناخب داخل 481 مركزًا انتخابيًا يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.