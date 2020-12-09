مستشارة وزيرة الصحة: تحديثات علاج كورونا نفذت بناءً على أبحاث علمية

قالت الدكتور نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث، عضو اللجنة العملية لمكافحة كورنا، إن خلال "الوينبار" الخاص باجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورنا، الذي عقد أمس الثلاثاء، تم عمل بث مباشر لجميع العاملين بالقطاع الصحي داخل مصر وخارجها، لمشاركة آخر المعلومات والتحديثات في برتوكول مكافحة فيروس كورنا المستجد.

وأوضحت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، تقديم الإعلامية دينا عصمت، المذاع على شاشة "dmc"، أن بروتوكول علاج كورونا شمل بعض التحديثات، مبنية على ما شاهدناه مؤخرا من الأبحاث العلمية والدورية التي تمت على الفيروس، لإتاحة بدائل للعلاجات المختلفة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، انطلاق فعاليات الويبينار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج فيروس كورونا في نسخته الرابعة.

وترأس الويبينار الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، وعدد من قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة، وعدد من الاستشاريين والأطباء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الويبينار يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية، وتعريفهم بأحدث بروتوكلات علاج فيروس كورونا، لتعريفهم بكل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأشار "مجاهد" إلى مشاركة أكثر من 11 ألف طبيبا في الويبينار من مختلف دول العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ للتعرف على التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما يتم خلال فعاليات الويبينار الرد على جميع تساؤلات الأطباء حول البروتوكول الجديد، وطرق التعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد.