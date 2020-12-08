رضوان يحصل على 437 صوتا مقابل 314 لفرعون بكفر ميت فارس بالدقهلية

أظهرت عملية فرز لجنة كفر ميت فارس مركز بني عبيد بدائرة دكرنس بالدقهلية وتضم 3 مراكز وهم "دكرنس وبني عبيد وشربين" في انتخابات الإعادة التي أجريت علي مدار يومين.

وحصل نصحى البسنديلي ، مرشح مستقبل وطن، علي 168 صوتا ، ووليد فرعون، مستقل، 314 صوتا، ومكرم رضوان ، مرشح الشعب الجمهوري 437 صوتا، وأشرف أبو العلا ، 430 صوتا، وشوقي عبد العليم ، مرشح مستقبل وطن 266 صوتا، وأشرف الحصى 155 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، وتنافس بها 42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة.

وأشرف علي الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي 1540 قاض تحت إشراف قضائي كاملـ وذلك داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية والذين يحق لهم التصويت نحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.