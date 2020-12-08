"الرئاسة": القضية الفلسطينية كان لها نصيب كبير في مباحثات السيسي بفرنسا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القضية الفلسطينية كان لها نصيب كبير في المباحثات التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، وكذلك أثناء اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي، وأيضًا كل المسؤولين.

وأضاف "راضي"، خلال لقائه على شاشة "extra news"، أن هناك جهد مشترك بين مصر وفرنسا حاليًا، بشأن تلك القضية، وسيتم بلورة ذلك خلال الأسبوع المقبل، فهناك تصور لتفعيل وتمشيط وإحياء عملية السلام، وتفعيل المسارات الموجودة، وهناك بالفعل مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع: "المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ستتم سواء على المستوى المتعدد أو على مستوى مجموعة الرباعية، واعتقد الاسبوع القادم سيشهد تبادل زيارات ما بين المسؤولين الفلسطينين وما بين مصر وفرنسا الفترة المقبلة الأسبوع المقبل".