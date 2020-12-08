شردي: استقبال السيسي في فرنسا خلق حالة من الذعر للإخوان والجزيرة

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، والقمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا: إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا، هو أعلى مرتبة رسمية لاستقبال رئيس جمهورية في فرنسا، ولا يمكن أن يتم استقبال رئيس جمهورية بطريقة أعلى من الرئيس السيسي، لأن هذا أعلى مراتب الاستقبال هناك.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن استقبال الرئيس السيسي في فرنسا خلق حالة من الذعر والقلق لدى قنوات الجزيرة والإخوان المختلفة، "الكل قاعد بيقول إزاي هما استقبلوه الاستقبال ده، هو ده السيسي اللي إحنا بنهاجمه".

وتابع: "هي دي قيمة مصر، وقيمة الرئيس السيسي وقيمة 100 مليون مصري، السيسي وراه 100 مليون مواطن، والاستقبال ده هو ده قيمة مصر، واللي كل العالم وأوروبا بدأت تكتشفها في وسط الأزمات اللي شافوها في الفترة اللي فاتت ورغم ده كله لسه متماسكين وبنتقدم وبنعمل اقتصاد وعندنا رؤية ورسالة".

وواصل أن قنوات الإخوان والجزيرة وغيرها تحاول أن تكابر وتنتقد وتهد بناء مصر الحديثة، ولكن لن يستطيعوا نهائيًا، لأن الدولة المصرية عازمة على استكمال التقدم والبناء دون التوقف نهائيًا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى اليوم في باريس، مع السيد جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات، خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي، الرئيس في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص الحكومة الفرنسية، لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كل المجالات التنموية، خاصة مع الانجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوي الداخلي والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة، لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر، كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط.

الرئيس من جانبه، أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي اثناء ازمة كورونا وتحقيقه اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك ثاني اعلي معدل نمو علي مستوي العالم وهو ما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.