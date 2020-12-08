عاجل ..السيسي يبحث مع رئيس "آيرباص" التعاون في مجالات الصناعات الجوية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مساء اليوم جييوم فوري، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، وذلك بمقر إقامته بباريس،وأضاف بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة ايرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية حيث عبر الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع ايرباص لما لديها من خبرات وامكانات كبيرة في هذا الصدد.

من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة "إيرباص" تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص علي دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.