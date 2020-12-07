الرئيس السيسي: حرية التعبير فيما يخص الإساءة للأديان "تحتاج مراجعة"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الرسوم المسيئة للرسول والحادث الإرهابي الذي أعقبه، قائلًا إن موقف مصر كان واضحًا في الوقوف بحزم وشدة وإدانة أي عمل إرهابي على أي أرضية، مشددًا على أنَّ "أي اختلاف لا يمكن أن يكون مبرر لأي عمل إرهابي تجاه شخص أو دولة، ويتمّ إدانته عن طريق الخارجية، كما أنَّ الأزهر الشريف مؤسسة دينية تتسم بالاعتدال".

وأضاف السيسي، خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا: "عاوز أقول حاجة انتبهوا ليها، من حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنق ويرفض ما يرفضه، ولكن يجب ومهم إننا وإحنا بنعبر عن رأينا ألا تنتهك القيم الدينية، لأن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية، لأن القيم الدينية مقدسة وفوق كل المعاني والقيم، وأتصور أن التساوي بين القيم الإنسانية مقبول ولكن القيم الدينية من فضلك وأنت بتعبر عن رأيك متجرحش مشاعر الملايين".

وتابع السيسي: "هل لا يمكن توجيه مراجعة لهذا الأمر؟ ومش بنتكلم عن كل التعبير والحرية بنتكلم عن نقطة واحدة بس وهي جرح مشاعر ملايين الناس في مشاعرهم الإيمانية، وهو أمر أتصور إن في فرنسا والعالم المتقدم مرفوض المساس بحقوق ومشاعر الآخرين وجرح مئات الملايين وإهانتهم في دينهم، الأمر ده محتاج نفكر فيه ونراجعه بهدوء".