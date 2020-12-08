العزب يحصل على 267 صوتا مقابل 258 صوتا لعبد اللطيف بميت غمر بالدقهلية

أظهرت النتائج الأولية من فرز لجنة رقم 49 بمدينة ميت غمر في الدقهلية بدائرة ميت غمر في انتخابات الإعادة التي أجريت علي مدار يومين، والتي خرج منها رئيس الزمالك المعزول من الجولة الأولى.

وحصل المرشح أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي، وشهرته أحمد الألفي مرشح حزب مستقبل وطن، علي 224 صوتا، وبدوي عبد اللطيف هلال بدوي، وشهرته بدوي عبد اللطيف، مرشح حزب مستقبل وطن، 258 صوتا، وَعبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفي، وشهرته عَبَد الفتاح البحراوي حزب المؤتمر، 71 صوتا، ومحمود أحمد العزب سيد أحمد، وشهرته الدكتور محمود العزب، 267 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية من تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، وتنافس بها 42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة.

وأشرف علي الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي 1540 قاض تحت إشراف قضائي كاملـ وذلك داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية والذين يحق لهم التصويت نحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.