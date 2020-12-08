أول تعليق لوزير الخارجية على المصالحة مع قطر: نأمل رأب الصدع

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتابع جهود دولة الكويت في ملف المصالحة مع قطر، وهي اتصال للمجهود الذي كان يضطلع به الشيخ الصباح، مؤكدا أن مصر تأمل في رأب الصدع فيما بين الدول العربية الشقيقة.

وأضاف "شكري"، في لقاء عبر "الإنترنت" مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي الثلاثاء: "مصر تعمل دائما على تعزيز التعاون، وعندما تصل المباحثات إلى اتفاق يعزز من مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يجب أن تدعم بعضها البعض، وتبتعد عن تعكير صفو العلاقات".

وتابع وزير الخارجية: "سوف نرى ما نصل إليه من اتفاق في هذا الشأن، وطالما حقق مصالح مصر ودول الرباعي سيكون تطور مهم، مرة أخرى نثمن كثيرا جهود دولة الكويت، والقيادة الكويتية".

وفي سياق منفصل، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

وتابع المتحدث باسم وزير الخارجية: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كل أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه، وتؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".