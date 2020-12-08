مفكر سياسي: إمكانات مصر تستحق استثمارات أجنبية بأكثر من 8 مليارات

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، ليس ما تستحقه إمكانات هذا البلد، موضحا أن قيمة الاستثمارات تتراوح بين 7 أو 8 مليارات دولار، وهذا رقم قليل للغاية، والجزء الأكبر منها موجه إلى قطاعات محددة، أما باقي القطاعات، فحجم الاستثمار الموجه إليها قليل.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر لديها بنية اساسية جبارة، وتمتلك فائضا بإنتاج الكهرباء، وتمتلك الموانئ والمطارات اللازمة وكل شيء موجود، ورغم ذلك حجم الاستثمارات، ما زال قليلا.

وتابع المفكر السياسي:" والسبب أن ممارسة الأعمال لا تزال ضعيفة، فتلاقينا بناخد درجات عالية جدا في البنية الأساسية، بناخد درجات عالية جدا في الكهرباء، لكن بتيجي على أوقات التقاضي في مصر على المنازعات القضائية، وبتاخد وقت طويل بنتكلم على 3 سنين كحد ادنى، وكل هذا الكلام موجود في تقرير الأمم المتحدة، الخاص بممارسة الأعمال في كل دول العالم".

وأوضح أنه آن الأوان، لنأخذ ذلك دليلا حقيقيا لإحداث طفرة بالقوانين، التي تتيح الاستثمار بمصر، فالقوانين لدينا ما زالت متخلفة، عن الدول التي تشبهنا من حيث الحالة الاقتصادية بالعالم، فحين نقارن أنفسنا بدول على نفس الدرجة من النمو والتقدم، نكتشف أنه ما زال علينا جزء كبير من تطوير القوانين لعمله، خاصة أن الكفاءة المصرية في استخدام الأموال بالاستثمارات شهدت طفرة في الفترة الأخيرة، في حين قديما كان هناك العديد من القروض التي اتخذت ولم نستطع استخدامها بالشكل الأمثل.

وطالب بضرورة توسيع الاستثمارات الأجنبية لمصر مع دول العالم المختلفة، موضحا أهمية ما تم انجازه إلى الآن، بعد التوسعات الكبيرة التي شهدتها مناطق سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد، لكننا نحتاج إلى جهد أكبر في هذا الشأن.

واستطرد "سعيد": "لست الاكثر دراية بالقوانين التي يجب وضعها لجذب الاستثمار، وهناك كثيرون اكثر معرفة مني بهذا الموضوع، لكن دايما بقول منخترعشي، فبرنامج الأمم المتحدة للتنمية موجود، ويشمل تجارب كثيرة لدول نجحت في عمليات التنمية، ويمكن الاعتماد عليه".