"الرئاسة": تطابق في الرؤى بين مصر وفرنسا تجاه قضايا المنطقة وحلولها

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن مقابلات الرئيس السيسي في فرنسا، كانت مع كبار المسؤولين الفرنسيين، مثل الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي، ووزيرة الجيوش الفرنسية، ووزير الخارجية.

وأضاف "راضي"، خلال لقاء له على شاشة "extra news"، أن مُجمل ما دار في الاجتماعات المغلقة تم ذكرة في بيانات الرئاسة، وجميعها تمحورت حول العلاقات الثنائية بكل موضوعاتها بين مصر وفرنسا، التي كانت في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تنامت بشكل كبير جدًا خلال السنوات الماضية، بين مصر وفرنسا في كل المجالات.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن هناك تطابق كبير جدًا بين موقف مصر وموقف فرنسا، تجاه القضايا الإقليمية، خاصة توصيف تلك القضايا، والحلول لتلك القضايا المتمثلة في دعم مؤسسات الدول، التي تمر بأزمات لاستعادتها مرة أخرى، وعودتها لمكانتها مرة ثانية، من أجل عدة أهداف مهمة جدًا، أهمها لصالح شعبها ولصالح مقدراتها.

وأوضح أن تلك الحلول، تصب في صالح أيضًا مستقبل أجيال هذه الدول الحالية والمقبلة، واستعادة مكانه تلك الدول في المنطقة سواء في شرق المتوسط أو في مناطق أخرى، فغياب تلك الدول على مدار السنوات الماضية، أدى إلى خلل في التوازن الاستراتيجي في المنطقة، كان لصالح الجماعات الإرهابية، وكان لصالح التنظيمات المسلحة، وكان لصالح زيادة العنف وانتشار الإرهاب.