هشام جاد: نسعى لتحويل الهرم إلى منطقة سياحية بمعايير عالمية

قال المهندس هشام جادالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على مشروع تطوير منطقة الهرم الأثرية، أتطلع للعمل مع مع قيادات وزارة السياحة والآثار، من أجل إنجاح مشروع تطوير الهرم الطموح.

وأشار إلى أهمية العمل على إبراز القوة الناعمة لمصر بما يليق بها، من مكانة رائدة إقليميا ودوليا، الذي يؤسس لنموذج رائد في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروع وطني هام، يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لرؤية تغيير الخريطة السياحية لمدينة القاهرة.

وتابع في تصريحات لـ"الوطن": أسعى الى تنفيذ المراحل المقبلة على الوجه الأمثل، حيث يتضمن المشروع تقديم خدمات في المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة المنتج المقدم، ودعم خطط التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال أسطول من الأتوبيسات الكهربائية لخدمة الزوار.

وتبلغ تكلفة المشروع 301 مليون جنيه، هو جزء من خطة أكبر لتطوير موقع اليونسكو للتراث العالمي، وتبسيط تجربة السياح، موضحًا: "سننظم نشاط البائعين في منطقة الأهرامات لن نحرمهم من دخلهم، ولكن سنضعهم في أماكن مناسبة وجميلة"

يعد هشام جادالله الذي أعلن عن مهام منصبه اليوم، أحد الأعضاء الأساسيين بالفريق الإداري بتطوير وتشغيل المشاريع لأوراسكوم للاستثمار القابضة، والتي شغل فيها مواقع قيادية مختلفة على مدار عدة سنوات، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس العمليات التجارية والتقنية في آسيا وإفريقيا وكندا في شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ومن بعدها شركة فيمبلكوم العالمية.

وشغل منصب مستشار لوزير النقل المصري، حيث قام بتقييم وتصحيح المشاريع الإستراتيجية للوزارة والإشراف عليها.

وقال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر أشرف حليم على عمله الجاد وتفانيه في خدمة المجموعة على مدار السنين وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل.

وأتمنى لهشام النجاح في هذا التحدي الجديد، وأنا على ثقة في قدرته على قيادة فريق العمل لتنفيذ خطتنا الطموحة للانتهاء من مشروع تطوير وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة علي أفضل وجه وبشكل يليق بحضارة مصر العظيمة، وأتمني له التوفيق في منصبه الجديد.