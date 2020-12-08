عضو فريق أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: سيكون متاحا خلال أيام

قال الدكتور أحمد سالمان، طبيب مصري في بريطانيا، وعضو فريق أوكسفورد لتطوير لقاح لفيروس كورونا، إن اليوم يعتبر يوما سعيدا في بريطانيا بسبب بدء التطعيم رسميا بلقاح "فايزر"، لافتا إلى أن هناك 800 ألف جرعة متاحة بدأ التطعيم بها، إضافة إلى أن لقاح أوكسفورد" سيكون متاحا أيضا خلال أيام.

وأضاف "سالمان"، في لقاء عبر "سكايب" مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي الثلاثاء، أن نتائج "موديرنا"، و"فايزر"، لم يأخذا في حسبانهما مسألة تقليل انتشار العدوى بـ"كوفيد -19"، وهي النقطة التي راعاها لقاح أوكسفورد وهو "أسترازينكا"، بالإضافة إلى مزاياه الأخرى من حيث سهولة نقله وإنتاجه، وتوزيعه، وهو يمنع تقريبا الأعراض الشديدة وانتشار العدوى.

وكشف عضو فريق أوكسفورد لتطوير لقاح لفيروس كورونا، أن السلطات البريطانية بدأت باستخدام "فايزر" لأنه يسبق بحوالي أسبوعين في الإجراءات، واليوم الواحد يفرق في مسألة الوباء، ولكن عدد الجرعات المتاحة قليل جدا، وتم استخدامه بصورة مبدئية لتطعيم الناس الأكثر عرضة للمرض، موضحا أن لقاح أوكسفورد سيتم إنتاج 4 ملايين جرعة منه مبدئيا، وسيوجه توزيعها إلى الفئات الأكثر عرضة.

وأشار إلى أن لقاح أوكسفورد لن يكون متاحا للعامة في بريطانيا قبل شهر أبريل أو مايو العام المقبل.

وأوضح أن أكبر مزايا لقاح أوكسفورد هو إمكانية نقله وتخزينه في درجة حرارة الثلاجة العادية، ولكن لقاحي "موديرنا"، و"فايزر" يحتاجان إلى درجة حرارة تتراوح بين 40 إلى 70 درجة تحت الصفر، وهذا يزيد التكلفة.

وشدد على أن الأمان مطلب أساسي في اللقاحات ولا يمكن التهاون فيه، ولا يمكن وضع المتطوعين في مخاطرة لأنهم تطوعوا لتجربة اللقاح، مشيرا إلى أن تكنيك إنتاج اللقاح الذي اتبعته "أوكسفورد" آمن بنسبة كبيرة، معقبا: "مفيش أي تهاون في آمان اللقاحات".