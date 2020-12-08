هيفاء وهبي عن لقاح فيروس كورونا: "مش هاخده"

شككت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في اللقاح الذي يستخدم للعلاج من فيروس كورونا، والذي تم الإعلان عنه من قبل عدد من دول العالم، بعد أن اجتاح الفيروس العالم قبل بداية 2020، وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة.

وعبر حسابها بموقع انستجرام، كتبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، "إن هناك سنوات طويلة نحو 40 عامًا ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده".

وكانت نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصورة الخاصة بها، فضلا عن نشرها سورة الفلق، محصنة نفسها من الحسد.

واكتفت "هيفاء"، بنشر: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)"، دون أن تعلق.

وتعمل الفنانة هيفاء وهبي حاليا، على التحضير لألبومها الجديد وتتعاون مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، من خلال أغنية باللهجة المصرية تحمل ‏اسم "ولا الهوا"، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع موسيقي توما.

كما تتعاون هيفاء أيضًا فى ألبومها الجديد، مع الشاعر هانى رجب والملحن مديح محسن والموزع الموسيقى أمين نبيل، في أغنية ستايل غربي ‏بعيدة عن المقسوم والدراما، وتقدمها باللهجة المصرية، ولم تستقر على موعد طرح الألبوم حتى الآن.

وعرض لهيفاء مؤخرا مسلسل "أسود فاتح"، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وواجه المسلسل العديد من الأزمات، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ثم عادوا للتصوير مرة أخرى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتسبب انفجار مرفأ بيروت فى توقف التصوير أيضا حيث كان يتم تصوير معظم المشاهد هناك، ليضطر المخرج لاختيار مكان آخر لاستكمال التصوير.

أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.