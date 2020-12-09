خبراء: شركات السياحة تجهز برامج داخلية لتعويض خسائر الكريسماس

قال خبراء السياحة، إن نسب الحجوزات خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة بالمدن السياحية المصرية هذا العام ضعيفة، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أثرّت بالسلب على الحركة السياحية.

وقال على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لـ"الوطن"، إن نسب الحجوزات خلال تلك الفترة ستتراوح ما بين 25 إلى 30% وذلك للمرة الأولى خلال الألفية الحالية، مرجعًا ذلك إلى الموجة الثانية من فيروس كورونا التى ضربت العديد من الدول الأوربية وأدت إلى قيام البعض منها بإعلان حالة الاغلاق التام بعد بسبب ارتفاع نسب الإصابات بين مواطنيها، فيما قررت دول أخرى إيقاف سفر مواطنيها للسياحة خارج أوربا.

وأشار إلى ان الحجوزات بشرم الشيخ هى الأعلى خلال الكريسماس ورأس السنة لأن السياح الأوكرانيون يحبون قضاء هذه المناسبة بها، فيما تأتي الغردقة في المركز الثاني تليها مرسى علم، لافتًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لن تبدأ في التعافي قبل نهاية شهر مارس المقبل، بعد ان يكون تم استخدام مصل كورونا فى أوربا.

ومن جهته، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الحجوزات بفنادق الغردقة لن تتعدى 25% خلال الكريسماس ورأس السنة، موضحًا أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم حاليًا تتراوح ما بين 10 و15%، لافتًا إلى أن العديد من الفنادق هناك أغلقت أبوابها حاليًا لعدم وجود زبائن، علاوة عن أن بعص الفنادق تعمل حاليًا بشكل رمزي بعد أن أعطت إجازات لعدد من العاملين بها بعد تراجع الإقبال على زيارة المدن السياحية المصرية.

وقال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن نسب الحجوزات خلال رأس السنة والكريسماس "ضعيفة للغاية " حتى الآن، موضحًا أن الشركات بدأت تجهيز برامج سياحية للمواطنين المصريين خلال تلك الفترة لتعويض غياب الأجانب.

وذكر أن شركات سياحة بريطانية تنوى استئناف رحلاتها للأقصر وأسوان نهاية الشهر المقبل، خاصة ان البريطانيين سيكونون من أوائل سكان الأرض الذين الحصول على مصل كورونا الجديد.