السياحة: مد مبادرة المركزي لدعم القطاع يحمينا من آثار كورونا

أشاد الدكتورعاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء بقرار البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر بشأن مد فترة العمل بمبادرة تمويل قطاع السياحة بمبلغ 5 مليار جنيه ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة وأهميته وجاء تلبية لدعوات العاملين بالقطاع السياحي لمساندتهم في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم حاليا وتؤثر بشكل سلبي على السياحة، مشيرا إلى أن السياحة تعاني أشد المعاناة منذ مارس الماضي نتيجة لتوقف حركة السياحة عالميا بسبب اجتياح أزمة كورونا العالم كله.

وأكد عبداللطيف أن السياحة في مصر تأثرت بشكل كبير واستجابة الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي للحكومة والبنك المركزي تؤكد أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت ويحتاج لمساندة الدولة له وبالفعل استجابة الدولة من خلال مد تفعيل مبادرة البنك المركزي للسياحة لمدة عام آخر.