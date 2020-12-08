وزير قطاع الأعمال: أنا أهلاوي بس بقيت أشجع المحلة

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه يوجد 32 مليار جنيه إجمالي التسويات التي تمت من جانب وزارته مع وزراة الكهرباء وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية وتمت التسويات من أجل فك التشابكات بين القطاعات بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن التسويات كانت من خلال الانتفاع بأراض زائدة عن حاجات الشركات تم استغلالها بشكل أفضل.

وأوضح أنه التقى بالكابتن خالد عيد مدير الجهاز الفني لنادي غزل المحلة لدعم الفريق وتقسيم اللاعبين إلى 3 فئات وتم صرف 15 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية للنادي لتكون جاهزة قبل مباراة الفريق ضد النادي الأهلي.

وتابع: "سأحضر ماتش الأهلي في المحلة، ونؤسس حاليا شركة مساهمة يشارك فيها المحلاوي بسهم وسيتم طرح عام للشركة بـ 100 مليون جنيه وتساهم فيها شركة المحلة بالثلث والثلثان الآخران سيتم إتاحتهما للطرح العام".

وذكر أن الوزارة حصلت على رعاية من جانب شركة مصر للطيران وشركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال بمبلغ 30 مليون جنيه معقبا "قولت لهم أنا شيلت كل الصعوبات كلوا النجيلة، وأنا بقيت محلاوي لحد ما أطلع من الوزارة وهرجع بعدها أشجع الأهلي، أنا قابلت الخطيب من أسبوع قلت له أنا أهلاوي من سنة 65 بس حب جماهير المحلة قوي خلاني أشجع الفريق المكافح اللي يستحق الدعم".