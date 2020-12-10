بعد "ثعلب ريهام سعيد".. تعرف على الجهود المصرية لحماية الحياة البرية

20 ألف نوع مختلف من الأحياء، ما بين حيوان ونبات تمتلكها مصر الغنية بتنوعها البيولوجي جهوداً مضنية تبذلها وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجى وحماية الحياة البرية التي أصبحت محل اهتمام إعلامي مؤخرا عقب حلقة الإعلامية ريهام سعيد لصيد الثعلب الأحمر.

وتتمثل الجهود فى إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لإدارة وصون التنوع البيولوجى بمكوناته المختلفة، والوفاء بالتزامات مصر الدولية الناشئة عن التوقيع والانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجى، ورصد وتسجيل التنوع البيولوجى ووضع الخطط الوطنية للحفاظ على الأنواع والبيئات وخفض الضغوط والمهددات على التنوع البيولوجى من خلال بعض الآليات كإعلان وإدارة المحميات الطبيعية، الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجى 1997-2017 وتحديثها 2015-2030، والخطة الاستراتيجية لحماية الطبيعة 2014-2020.

وتتضمن هذه الجهود تنفيذ برامج الرصد والدراسات المتخصصة، وتفعيل القانون فيما يخص تناول الكائنات الحية البرية وتقديم الدعم والاستشارة العلمية للجهات المحلية، والتعاون مع الجهات الدولية فى تنفيذ مشروعات تهدف إلى صون التنوع البيولوجى، وتأسيس "الهيئة العامة للمحميات الطبيعية" التى تم الانتهاء من أغلب الخطوات القانونية لإنشائها حيث ستوفر الهيئة آليات جديدة وأكثر مرونة لإدارة المحميات الطبيعية والاستفادة من مواردها باستخدامها الاستخدام المستدام الذى لا يمس بالقيمة الجمالية أو البيئية للموارد ولا يشكل ضغطاً ولا تهديداً على الموارد.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر الموافقة على إعادة بث برنامج "صبايا الخير" التي تقدمه ريهام سعيد على فضائية قناة النهار، كما ألزم المجلس ريهام سعيد بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، وذلك بعد ان تم ايقاف بث برنامج صبايا الخير والتحقيق مع ريهام سعيد والممثل القانوني لقناة النهار.

وانتهى التحقيق إلى إلغاء عقوبة وقف بث البرنامج، وأرسل المجلس خطابا إلى رئيس شبكة قنوات النهار بهذا الخصوص.