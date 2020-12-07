"الأطباء": ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بين الأعضاء لـ222 شهيدا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور مجدي موافي استشاري الجراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، والذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 222 شهيدًا.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء .

وشكى عدد من أطباء كفر الشيخ من تحويل أقسام بالمستشفيات إلى عزل لمصابي كورونا، بناء على قرار من المحافظ، وهو ما دفع الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، بتوجيه رسالة إلى المحافظ بشأن إنشاء أقسام للعزل في كل المستشفيات، واصفًا ذلك القرار بأنه كارثي وخاطئ، لأنها تزيد من حالات الإصابة بكورونا.

وقال "أبو سمرة"، في رسالته: "فقدت نقابة أطباء كفر الشيخ شهيدًا جديدًا من شهداء كورونا، وهو الدكتور مجدي موافي، استشاري الجراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحي".

وناشد النقيب المحافظ بالتدخل لإصدار قرار باختيار أربعة مستشفيات على مستوى المحافظة كبداية، لتكون مستشفيات عزل فقط، وهي مستشفى بلطيم، ومستشفى سيدي غازي، وقلين، على أن يتم اختيار الرابعة في غرب محافظة كفر الشيخ، لكي تستقبل حالات كورونا فقط.

وأضاف: "على ألا تستقبل باقي مستشفيات المحافظة حالات كورونا وتكتفي باستقبال الحوادث علي مستوى المحافظة بعد قرار منكم بإلغاء كل العمليات الباردة وإغلاق العيادات الخارجية إغلاقًا تامًا، وذلك لتوفير أطباء وصيادلة وتمريض لانتدابهم لمستشفيات العزل.. وتجهيز تلك المستشفيات بكل الأجهزة والمستلزمات، وتوفير وسائل الحماية لمقدمي الخدمة.. وتوفير معيشة تليق بهم في مستشفيات العزل، الأمر جد خطير وعلينا التحرك قبل فوات الأوان".

وتابع: "ما يحدث الآن من إنشاء أقسام للعزل في كل المستشفيات هو قرار خاطئ وكارثي.. المستشفيات التي كانت ملاذًا آمنًا لكل عليل، يُطلب فيها العلاج والشفاء، هي نفسها أصبحت مكانًا خطرًا غير آمن لا على المرضي ولا على مقدمي الخدمة، وعلى المسؤولين تدارك هذا القرار القاتل".

وأكد نقيب أطباء كفر الشيخ، بأن الأطباء وبقية الأطقم المعاونة لم ولن يتهاونوا أو يتقاعسوا في سبيل الدفاع عن مرضاهم ضد هذا المجهول الغامض، مضيفًا: "هم جنود هذه المعركة، وعلى المسؤولين حمايتهم وحماية أهاليهم بل وحماية المحافظة كلها".