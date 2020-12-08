شوقي: الثانوية الجديدة ستطبق على طلاب الإعدادية الحاليين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه يرفض أن يكون الامتحان محور اهتمام الطلاب فقط، والوزارة تعمل على تسهيل هذه العملية التعليمية للطلاب.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية mbc مصر، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، "مش عاوزين الامتحان يبقى محور حياتنا وبعبع وقياس الطالب سيكون عبر رحلة من الزمن، وأول واحد بقوله على التعديلات هو وزير التعليم العالي، واحنا شغالين مع بعض عشان نخرج نظام يحبب الطفل أنه يتعلم عشان كده النظام الجديد للأطفال مفهوش امتحان حتى 3 إبتدائي أي أفكار بنقولها بتواجه باعتراض كبير بس احنا مبنسألش نفسنا اللي كنا بنعمله يعني صح".

وتابع: "من 3 سنين تم ربط طريقة تقييم الطالب بعدة أمور بعد ما طريقة دخول الجامعة ألهت الناس عن فكرة التعليم، والدليل أن الحوار الدائم يكون حول الإمتحان، الشهادة بتقول إن الطالب عنده مهارات لدخول الجامعة، وسوق العمل بس مش معقول طالب يمتحن ويخرج ميبقاش عنده مهارات، وبدأنا في 2018، تغير التقييم واهتمنا بالتابلت، واتجهنا إلى أسئلة لقياس مخرجات التعلم وليس استراجع المعلومة وغيرنا المادة 28 من قانون التعليم لتحديد شكل امتحان الثانوية العامة وطريقة دخول الجامعة التي كانت مقتصرة على دخول امتحان واحد".

وواصل: "سيتم التقييم على فترة زمنية وسيطبق التعديل الجديد على الثانوية العامة التي ستعتمد على التقييم خلال 3 سنوات على الأشخاص الذين يدرسون في الصف الثالث الإعدادي حاليا ولن يتم تطبيقه على الدراسين بالثانوية العامة حاليا، وسيتم توزيع التقييم على السنوات الثلاثة وليست بشكل متساوي وحاليا الأمر مقتصر على تمرير هذا القانون في مجلس النواب".

وأردف: "كان بيبقى في امتحان واحد وإعادة بـ50% من الدرجة ولو سقطت في مادتين هتعيد السنة، خش المواد كلها وليك حق في محاولة أخرى على الدرجة كاملة أو شبه كاملة للتفريق بين طالب الدور الأول والثاني، وهذا العام الذي سيتم فيه التطبيق ستتاح المحاولة 3 مرات وليس مرتين فقط والكمبيوتر سيختار الدرجة الأعلى ده أفضل 100 مرة من ان حياتك تعتمد على فرصة واحدة، والامتحانات حاليا تتكون من بنوك أسئلة وهذا معتمد في امتحانات اللغات والشهادات المختلفة والأسئلة تكون بمواصفات معينة ويقيس مهارات محددة والحاسب الآلي يتم برمجته على تفعيل الأسئلة بمواصفات تحددها الوزارة ويستطيع إخراج عدة امتحانات، والمواصفات معقدة وتضم جميع أنواع الأسئلة ويوجد نحو 5 نماذج تتوزع بطريقة عشوائية على الطلاب وترتيب الأسئلة يكون مختلفا في النماذج المختلفة لتقليل الغش".

واستكمل: "عاوزين الولاد تفكر في أنها تحب تتعلم وتتعلم فعلا وميشغلش باله بالامتحان، احنا بنحاول نعالج التخديم على الامتحان والأسبوع ده عملنا إضافات في التعليم جامدة جدا محدش التفت إليها لا الإعلام ولا الناس وبيتم إضافة منصات جديدة ولغات جديدة ومعنى عدم الاهتمام بالتغيير ده إن الناس مش مهتمة".